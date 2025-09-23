À Antsaravibe et Bibasakoa, district d'Ambilobe, dans la région Diana, 150 pêcheurs artisanaux ont bénéficié d'une formation technique financée au titre de la redevabilité par l'entreprise RÉFRIGEPÊCHE Ouest (RFO), active dans la zone de pêche A. Selon les organisateurs de la session, l'objectif est de professionnaliser la filière et d'améliorer les revenus des ménages côtiers.

Au programme de la formation figuraient trois modules clés : aquaculture (mise en place d'élevages piscicoles adaptés), DCP/Riva (création de dispositifs de concentration de poissons pour sécuriser l'effort de pêche) et chaîne du froid/qualité (manutention, hygiène et conservation du poisson). L'atelier a été animé par les techniciens du Service de la Pêche et de l'Économie bleue - CirPEB Circonscription de la Pêche et de l'Économie Bleue Ambilobe, bras opérationnel du ministère de la Pêche et de l'Économie Bleue (MPEB).

La session a également permis de recenser les besoins en alevins des pêcheurs précédemment formés, en vue d'un appui continu de RFO. Cette approche, qui combine formation, équipements et suivi, vise une montée en compétences durable et l'autonomisation économique des ménages, y compris par l'implication accrue des épouses dans les activités génératrices de revenus.

Pour les organisations locales de pêcheurs, le dispositif illustre une redevabilité concrète de l'entreprise, qui contribue à la résilience des communautés où elle opère. De son côté, l'État encadre et capitalise l'effort via ses services techniques. À l'issue de la journée, les bénéficiaires ont reconnu l'appui conjoint du MPEB et de RFO, y voyant un levier pour sécuriser la ressource, valoriser les captures et stabiliser les revenus dans un contexte de forte pression sur les écosystèmes marins.