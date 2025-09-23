Madagascar: Redevabilité - 150 petits pêcheurs formés par RÉFRIGEPÊCHE Ouest à Ambilobe

23 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R.

À Antsaravibe et Bibasakoa, district d'Ambilobe, dans la région Diana, 150 pêcheurs artisanaux ont bénéficié d'une formation technique financée au titre de la redevabilité par l'entreprise RÉFRIGEPÊCHE Ouest (RFO), active dans la zone de pêche A. Selon les organisateurs de la session, l'objectif est de professionnaliser la filière et d'améliorer les revenus des ménages côtiers.

Au programme de la formation figuraient trois modules clés : aquaculture (mise en place d'élevages piscicoles adaptés), DCP/Riva (création de dispositifs de concentration de poissons pour sécuriser l'effort de pêche) et chaîne du froid/qualité (manutention, hygiène et conservation du poisson). L'atelier a été animé par les techniciens du Service de la Pêche et de l'Économie bleue - CirPEB Circonscription de la Pêche et de l'Économie Bleue Ambilobe, bras opérationnel du ministère de la Pêche et de l'Économie Bleue (MPEB).

Continuité

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La session a également permis de recenser les besoins en alevins des pêcheurs précédemment formés, en vue d'un appui continu de RFO. Cette approche, qui combine formation, équipements et suivi, vise une montée en compétences durable et l'autonomisation économique des ménages, y compris par l'implication accrue des épouses dans les activités génératrices de revenus.

Pour les organisations locales de pêcheurs, le dispositif illustre une redevabilité concrète de l'entreprise, qui contribue à la résilience des communautés où elle opère. De son côté, l'État encadre et capitalise l'effort via ses services techniques. À l'issue de la journée, les bénéficiaires ont reconnu l'appui conjoint du MPEB et de RFO, y voyant un levier pour sécuriser la ressource, valoriser les captures et stabiliser les revenus dans un contexte de forte pression sur les écosystèmes marins.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.