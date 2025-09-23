Madagascar: MID - L'ariary s'apprécie face au dollar mais se déprécie face à l'euro

23 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par R.Edmond.

L'ariary garde la même tendance que celle du premier semestre. À savoir, une appréciation face au dollar et une dépréciation face à l'euro.

En effet, à la clôture du marché interbancaire des devises, hier, le dollar était 4 453 ariary et l'euro à 5 176 ariary. En janvier, ces mêmes devises s'échangeaient respectivement à 4 850 ariary pour le dollar et à 4 692 ariary pour l'euro.

Grands projets miniers

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En somme, comme ce fut le cas à la fin du premier semestre de cette année, l'ariary s'est apprécié de 5,1% par rapport au billet vert, tandis que la monnaie nationale s'est dépréciée de 6,7% face à la monnaie commune européenne. On rappelle en effet qu'en fin juin, l'appréciation de l'ariary par rapport au dollar était de 6% et la dépréciation face à l'euro également de 6%.

D'après les cambistes, cette évolution, plus particulièrement, l'appréciation de l'ariary par rapport au dollar s'explique notamment par une assez bonne rentrée de devise consécutive aux exportations des produits miniers mais aussi des produits d'exportation traditionnels. En effet, malgré une conjoncture internationale pas forcément favorable, le nickel, le cobalt, et l'ilménite issus des grands projets miniers comme Rio Tinto QMM et Ambatovy continuent de générer des dollars. Même topo pour la vanille, le girofle et d'autres produits qui, malgré la crise interne, continuent de rapporter des devises, sur le marché des exportations. Par ailleurs, le tourisme, actuellement en plein essor, contribue à la stabilisation de l'ariary face au dollar.

Dominante

Le dollar demeure toujours la monnaie internationale dominante pour les échanges commerciaux de Madagascar. On rappelle que selon les données de la Banky Foiben'i Madagasikara (BFM), dans le contexte du marché interbancaire des devises, environ 65% des transactions internationales sont libellées en dollar contre 35% en euro. Cela s'explique notamment par le fait que les grands pays partenaires de Madagascar comme la Chine, l'Inde, les Etats-Unis utilisent le dollar.

De même, les produits stratégiques comme les hydrocarbures font l'objet de transactions en dollar. Enfin et et ce n'est pas le moindre point, les transactions avec les institutions financières internationales se font majoritairement en dollar. En ce qui concerne la dépréciation de l'ariary par rapport à l'euro, elle résulte de la position de force de l'euro par rapport au dollar. Depuis 2025, l'euro s'est renforcé en s'appréciant d'environ 13% par rapport au dollar.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.