Madagascar: MID - L'ariary s'apprécie face au dollar mais se déprécie face à l'euro

L'ariary garde la même tendance que celle du premier semestre. À savoir, une appréciation face au dollar et une dépréciation face à l'euro.

En effet, à la clôture du marché interbancaire des devises, hier, le dollar était 4 453 ariary et l'euro à 5 176 ariary. En janvier, ces mêmes devises s'échangeaient respectivement à 4 850 ariary pour le dollar et à 4 692 ariary pour l'euro.

Grands projets miniers

En somme, comme ce fut le cas à la fin du premier semestre de cette année, l'ariary s'est apprécié de 5,1% par rapport au billet vert, tandis que la monnaie nationale s'est dépréciée de 6,7% face à la monnaie commune européenne. On rappelle en effet qu'en fin juin, l'appréciation de l'ariary par rapport au dollar était de 6% et la dépréciation face à l'euro également de 6%.

D'après les cambistes, cette évolution, plus particulièrement, l'appréciation de l'ariary par rapport au dollar s'explique notamment par une assez bonne rentrée de devise consécutive aux exportations des produits miniers mais aussi des produits d'exportation traditionnels. En effet, malgré une conjoncture internationale pas forcément favorable, le nickel, le cobalt, et l'ilménite issus des grands projets miniers comme Rio Tinto QMM et Ambatovy continuent de générer des dollars. Même topo pour la vanille, le girofle et d'autres produits qui, malgré la crise interne, continuent de rapporter des devises, sur le marché des exportations. Par ailleurs, le tourisme, actuellement en plein essor, contribue à la stabilisation de l'ariary face au dollar.

Dominante

Le dollar demeure toujours la monnaie internationale dominante pour les échanges commerciaux de Madagascar. On rappelle que selon les données de la Banky Foiben'i Madagasikara (BFM), dans le contexte du marché interbancaire des devises, environ 65% des transactions internationales sont libellées en dollar contre 35% en euro. Cela s'explique notamment par le fait que les grands pays partenaires de Madagascar comme la Chine, l'Inde, les Etats-Unis utilisent le dollar.

De même, les produits stratégiques comme les hydrocarbures font l'objet de transactions en dollar. Enfin et et ce n'est pas le moindre point, les transactions avec les institutions financières internationales se font majoritairement en dollar. En ce qui concerne la dépréciation de l'ariary par rapport à l'euro, elle résulte de la position de force de l'euro par rapport au dollar. Depuis 2025, l'euro s'est renforcé en s'appréciant d'environ 13% par rapport au dollar.