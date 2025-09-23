Des entreprises oeuvrant pour un développement inclusif et durable se sont regroupées au sein d'une association appelée Rexma en vue de promouvoir des activités de RSE communes ayant des impacts durables au niveau des communautés locales.

Elles se sont plutôt engagées dans le renforcement de la résilience sociale en prenant l'initiative de s'attaquer au problème des coûts de production et de qualité des produits agricoles. En effet, la crise sociale actuelle met en lumière la nécessité d'une réponse économique forte en augmentant notamment le volume de production. Leur approche novatrice vise ainsi à rendre les communautés plus résilientes face aux défis économiques.

Pour ce faire, l'association Rexma a mené l'an dernier des actions de RSE dans des écoles primaires publiques pour tester une solution de production à petite échelle, axée sur l'éducation et la participation communautaire. L'objectif est de créer un modèle économiquement viable et socialement enrichissant. L'EPP d'Ambohimalaza Antetoka qui compte 215 élèves a été sélectionnée pour lancer une production à grande échelle cette année car elle a démontré un engagement exceptionnel et un potentiel de réussite.

Autonomie financière

Ce projet se distingue par son approche collaborative unique. Le but étant de parvenir à une autonomie financière de cet établissement scolaire en impliquant les parents d'élèves en tant que main-d'oeuvre bénévole. Cette participation collective permet à la fois de réduire les coûts de production et de renforcer les liens communautaires et le sentiment d'appartenance, a-t-on évoqué. Dans le cadre du projet, des cultures maraîchères telles que des tomates, des carottes, des concombres, des courgettes, des potirons et des brèdes, sont lancées sur une superficie totale de 3 000 m² afin d'approvisionner la cantine scolaire.

L'entreprise Arc En Ciel, membre de l'association Rexma, a assuré la pérennité de ce projet agricole en mettant en place un forage servant à irriguer les cultures et à l'adduction d'eau potable des communautés. Quant au groupe Faly Export, un autre membre de l'association, il a fourni des semences de qualité, des engrais biologiques et des bio-insecticides, le groupe s'engage à assurer une formation et un suivi à distance pour garantir une transparence et la gouvernance du système. Cette approche est cruciale car elle contribue à l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la santé publique par la réduction des maladies, des AVC et des cancers en promouvant des produits sains, exempts de pesticides chimiques, a-t-on indiqué.

Acteurs du changement

Dans la foulée, une machine de fabrication de briques sera mise à la disposition des parents d'élèves qui travailleront bénévolement afin de contribuer à l'extension de l'infrastructure scolaire. L'EPP d'Ambohimalaza pourra également commercialiser son surplus de production agricole ou de briques comme source de revenus et s'auto-financer pour son fonctionnement. Il est à noter que la société Ahbrok, un autre membre de l'association, a agi comme un facilitateur essentiel, en charge de la mise en relation entre les acteurs pour garantir une coordination fluide et efficace du projet qui pourrait servir de modèle à d'autres communautés confrontées à des défis similaires.

En effet, ce projet démontre qu'en investissant dans l'éducation et en mobilisant les efforts collectifs, il est possible de créer une dynamique positive qui contribue non seulement à l'autonomie financière, à la stabilité sociale et au développement durable, a-t-on évoqué. À travers cette action menée par l'association Rexma, la RSE n'est pas qu'un simple concept mais une force motrice capable de résoudre des problèmes sociaux complexes et de créer un avenir plus sain et plus équitable. C'est une inspiration pour toutes les entreprises qui souhaitent devenir de véritables acteurs du changement dans le pays, a-t-on conclu.