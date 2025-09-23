Madagascar: Antsiranana - Toujours dans l'obscurité infernale

Le délestage fait rage dans la ville d'Antsiranana depuis quatre jours. Les habitants expriment violemment leur colère sur les réseaux sociaux. De ce fait, le gouverneur de la Région DIANA, Taciano Rakotomanga a fait venir dans son bureau les autorités locales civiles et militaires, les personnels de l'ENELEC, les responsables de la Jirama ainsi que la direction régionale d'énergie et d'hydrocarbure pour résoudre, dans le plus bref délai, le problème dans la ville du Varatraza.

D'après la compagnie privée de production de l'électricité, des appareils sont lourdement endommagés. Par conséquent, le « central » ne peut produire que 3,5 sur 12,2 mégawatts. « Nous devons attendre des pièces de réparation de l'extérieur », a fait savoir le locataire de la Résidence Place Kabary. En outre, il s'excuse auprès de la population d'Antsiranana. Toutefois, les techniciens font tout pour fournir de l'électricité.

En réalité, ce problème a commencé depuis la deuxième moitié du mois de février. Jusqu'ici, les engagements ne sont pas respectés et c'est le même refrain : « Nous sommes de tout coeur avec vous ».

Instabilité

En outre, l'insécurité se déchaîne, car il y a deux semaines, trois femmes ont été victimes d'agression dans les quartiers d'Ambalavola, d'Ambalakazaha, d'Ambohimitsinjo, en face du lycée Manara-penitra. Les voleurs ont dérobé leurs sacs à main et se sont enfuis dans un couloir sombre. Les malheureuses ont crié à l'aide, mais personne n'est venu à leur rescousse. Broyant du noir, les Diegolais espèrent l'indispensable.