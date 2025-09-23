Addis Ababa — Les dirigeants mondiaux se réunissent à New York pour commémorer le 80e anniversaire de la création des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale.

Musique, souvenirs et messages de paix ont envahi lundi la salle de l'Assemblée générale des Nations unies, alors que l'organisation mondiale commémorait les 80 ans de sa fondation.

La cérémonie s'est déroulée alors que les dirigeants mondiaux arrivaient à New York pour le débat annuel dans la salle historique, qui a été plongée dans l'obscurité et baignée d'une lumière bleue pour cet événement marquant.

La présidente de l'Assemblée, Annalena Baerbock, a rappelé comment l'ONU a été fondée au lendemain de deux guerres mondiales et « des horreurs indicibles de l'Holocauste », à une époque où 72 territoires étaient encore sous domination coloniale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La signature de la Charte des Nations Unies le 26 juin 1945 « était une promesse faite par les dirigeants à leurs peuples, et par les nations entre elles, que l'humanité avait tiré les leçons de ses chapitres les plus sombres », a-t-elle déclaré.

« Alors que nous célébrons les 80 ans de notre Organisation des Nations Unies, nous nous trouvons une fois de plus à la croisée des chemins », a déclaré Mme Baerbock aux délégués.

« Nous ne pouvons pas choisir la voie de la facilité et simplement abandonner. Nous devons choisir la bonne voie, pour montrer au monde que nous pouvons être meilleurs ensemble », a-t-elle déclaré, reprenant le thème de cette session historique de l'Assemblée générale.

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, est également revenu sur les débuts de l'Organisation, soulignant que bon nombre des premiers membres du personnel et délégués « portaient les blessures visibles de la guerre ».

Ces personnes n'étaient pas des idéalistes, mais elles avaient vu le pire de l'humanité et savaient que « la paix est la quête la plus courageuse, la plus pratique et la plus nécessaire de toutes », a-t-il déclaré.

« En créant les Nations Unies, ils ont accompli quelque chose d'extraordinaire. Un lieu où toutes les nations, grandes et petites, peuvent se réunir pour résoudre des problèmes qu'aucun pays ne peut résoudre seul. »

Le Secrétaire général a averti que « les principes de l'ONU sont attaqués comme jamais auparavant ».

« Au moment même où nous nous réunissons, des civils sont pris pour cible et le droit international est bafoué », a-t-il déclaré. En outre, la pauvreté et la faim augmentent à mesure que les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) s'essoufflent, tandis que la crise climatique fait rage.

« Dans le même temps, nous nous dirigeons vers un monde multipolaire », a-t-il ajouté.

« Pour relever ces défis, nous devons non seulement défendre les Nations Unies, mais aussi les renforcer. »

Il a exhorté la communauté internationale à « se montrer à la hauteur de ce moment avec clarté, courage et conviction » et à « réaliser la promesse de la paix ».