Sénégal: Les inspecteurs d'académie des régions sud oeuvrent pour une année scolaire paisible

Les inspecteurs des académies de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou se sont réuni, ce lundi, dans le cadre du « bassin sud », dans la capitale du Pakao, pour revenir sur les dispositions à prendre sur le plan pédagogique, administratif, mais aussi de l'administration scolaire pour une rentrée paisible.

À quelques semaines de la rentrée scolaire, les acteurs de l'éducation des régions de Kolda, Ziguinchor et Sédhiou ont échangé sur la vision de la tutelle. Lors de cette rencontre, le déficit d'enseignants a été évoqué.

Cette rencontre, dont l'objectif est de se conformer à la vision du ministère de l'Éducation nationale, a mobilisé les syndicats, les parents d'élèves et les gouvernements scolaires. Selon Cheikh Yaba Diop, inspecteur académique de Sédhiou, ces partenaires sociaux ont été conviés à la rencontre afin de lever toute équivoque par rapport aux questions posées.

Pour l'inspecteur Cheikh Yaba Diop, quand on aborde une année scolaire avec une nouvelle feuille de route, il est important de prendre en compte la vision de la tutelle par rapport à ces axes stratégiques, notamment l'amélioration de la qualité, un accès équitable.

« Il est également essentiel de prendre en compte la gouvernance participative en posant des axes opérationnels dans le cadre de la mise en œuvre systématique d'une nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation », a assuré le représentant du ministre de l'Éducation dans la région de Sédhiou.

Dans la région de Sédhiou, aucune école inondée n'a été relevée. Toutefois, au niveau du personnel enseignant, des départs ont été notés. Les autorités de l'éducation espèrent vite combler ce gap. « Nous attendons des affectations puisque les examens de sortie de la Fastef sont déjà effectifs », a rassuré Cheikh Yaba Diop, l'inspecteur d'académie de la région de Sédhiou.