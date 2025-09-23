Sénégal: Bassirou Diomaye Faye à l'ONU - « L'occupation doit cesser, Israël doit arrêter ses bombardements »

À la tribune des Nations Unies, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a prononcé lundi un discours percutant, appelant à une mobilisation internationale immédiate face à la situation dramatique en Palestine. S'exprimant dans le cadre de la 80e Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État a dénoncé avec vigueur les bombardements israéliens à Gaza et l'occupation prolongée des territoires palestiniens.

« L'occupation doit cesser. Israël doit arrêter ses bombardements », a-t-il lancé devant l'assemblée des Nations unies, soulignant la gravité d'une crise humanitaire qu'il qualifie de « tragédie indescriptible aux allures d'un nettoyage ethnique ».

Face à ce qu'il a décrit comme « un état d'inhumanité », Bassirou Diomaye Faye a estimé que le silence et l'inaction de la communauté internationale équivaudraient à une « complicité passive ».

Dans un plaidoyer fort en faveur des principes fondateurs de l'Onu, le président sénégalais a rappelé que les valeurs de paix, de justice et de dignité humaine sont aujourd'hui « anéanties dans les décombres de Gaza ».

Réaffirmant la position historique du Sénégal, il a renouvelé son appel à une solution politique durable fondée sur la coexistence pacifique de deux États, palestinien et israélien, « vivant côte à côte à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues ».

Bassirou Diomaye Faye a également exhorté les États membres à « envoyer un message clair ». Selon lui, « la souffrance des civils doit cesser. Il faut travailler à un cessez-le-feu immédiat. Israël doit arrêter ses bombardements et autoriser l'acheminement de l'aide humanitaire par l'Onu ».

Le chef de l'Etat sénégalais a par ailleurs salué les pays qui ont récemment pris la décision de reconnaître officiellement l'État palestinien, y voyant un geste fort de soutien à la paix et au droit international.

Le président Bassirou Diomaye Faye a tenu ce discours dans un contexte de tensions extrêmes au Moyen-Orient, alors que la situation humanitaire à Gaza continue de se détériorer. Par cet appel solennel, le Sénégal entend se positionner une fois de plus comme un acteur engagé pour une paix juste et durable dans la région.