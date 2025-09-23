Afrique: Ballon d'Or 2025 - De la fragilité à la légende, Ousmane Dembélé, le sacre d'un phénix

Ousmane Dembélé, l'enfant prodige devenu roi, a fait chavirer Paris et le monde du football. En 2025, il décroche enfin le Ballon d'Or, couronnant une saison où il a transcendé le jeu, l'émotion et l'histoire.

Ce lundi 22 septembre 2025, sous les lumières du Théâtre du Châtelet, le temps s'est suspendu. Les regards du monde entier ont convergé vers un homme, la silhouette féline, un sourire timide mais satisfait, le port altier. Ousmane Dembélé, longtemps l'étoile filante, est devenu la constellation. Ce soir, il ne soulève pas seulement un trophée, le Ballon d'Or. Il embrasse son destin, celui d'un funambule devenu funambule du sommet, d'un artiste qui a peint la saison de ses arabesques et de ses éclairs. Le football, ce soir, a un nouveau poète couronné. Le Français de 28 ans est l'heureux lauréat du Ballon d'Or 2025. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est totalement mérité.

Ballon d'Or, tranquilo

Ousmane Dembélé s'offre ainsi le Ballon d'Or devant Lamine Yamal, mais aussi ses coéquipiers Vitinha et Achraf Hakimi. La consécration pour un joueur qu'on n'imaginait plus atteindre les sommets qui lui étaient pourtant promis au début de sa carrière.

Pendant très longtemps, Ousmane Dembélé a boxé dans une catégorie peu flatteuse : celle des plus gros gâchis du football. Ses plus grosses performances se faisaient à l'infirmerie. Ou alors, sur le terrain, il était réputé pour vendanger les occasions. Mais tout a changé lors de la saison 2024-2025, lorsque Luis Enrique, frappé par une inspiration divine, a décidé de le replacer en pointe. Les détracteurs riaient au début, mais ont ensuite été bluffés tant le Français de 28 ans s'est montré exceptionnel. Il a claqué 33 buts et délivré 13 passes décisives. Nul besoin de préciser que, sur le plan statistique, c'est la plus belle saison de sa carrière (il n'avait jamais dépassé les 15 buts sur une saison). Sous sa houlette, le Paris Saint-Germain s'est offert un triplé inédit dans son histoire : Ligue 1 - Coupe de France - Ligue des champions.

L'histoire retiendra

Ousmane Dembélé écrit donc l'histoire, son histoire. Son coup d'essai s'est transformé en coup de maître puisque c'est la première fois qu'il est nommé pour le Ballon d'Or, et il est rentré avec la distinction sous les bras. Il devient également le 6e Français de l'histoire à s'offrir le trophée doré. Avant lui, il y a eu Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) et Karim Benzema (2022).