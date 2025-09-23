Cote d'Ivoire: Mardi 23 septembre 2025 - Journée internationale des langues des signes

La Journée internationale des langues des signes, proclamée comme telle par les nations Unies en 2017, est une occasion unique de soutenir l'identité linguistique et la diversité culturelle de toutes les personnes sourdes et malentendantes.

Global Leaders Challenge

En 2020, la Fédération mondiale des sourds a lancé un défi mondial, le Global Leaders Challenge.

Il visait à encourager l'utilisation des langues des signes par les instances locales, nationales et mondiales en partenariat avec les associations nationales de personnes sourdes de chaque pays.

D'après la Fédération mondiale des sourds, il existe environ 72 millions de personnes sourdes dans le monde et 80 % d'entre elles vivent dans des pays en développement.

Pluriel de rigueur

Vous vous demandez peut-être pour quelle raison on parle de la journée des langues des signes. Pour la simple raison qu'elles sont nombreuses : les malentendants utilisent collectivement plus de 300 langues des signes différentes.

Il s'agit de langues naturelles à part entière, distinctes des langues parlées.

Une langue des signes internationale (LSI) considérée comme une langue véhiculaire de langue des signes est également utilisée lors de réunions internationales entre groupes.