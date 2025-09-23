Sénégal: Sécurité routière - Les deux-roues au coeur d'une opération de contrôle à Dakar

Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, une vaste opération de contrôle ciblant les conducteurs de deux-roues a été menée hier lundi matin, 22 septembre 2025, à Dakar. Une initiative conjointe de l'Agence nationale de la sécurité routière (ANASER) et des Forces de défense et de sécurité, avec un accent particulier sur le non- respect du port du casque, facteur aggravant dans les accidents de la circulation.

Déployée sur des points stratégiques de quatre axes majeurs que sont le Rond-point RTS, Malick Sy, Ngor et Ouakam, l'opération de contrôle ciblant les conducteurs de deux-roues vise à renforcer la sensibilisation mais aussi à sanctionner les infractions récurrentes. Selon Atoumane Sy, Directeur général de l'ANASER, «cette initiative intervient en réponse à la recrudescence des accidents impliquant les deux-roues, qui représentent 38% des accidents de la circulation au Sénégal. Lors du dernier Magal de Touba, 13 des 38 décès enregistrés concernaient des motocyclistes, tous non-porteurs de casque.»

Les chiffres recueillis lors de cette matinée de contrôle sont édifiants : 217 conducteurs ont été contrôlés, parmi lesquels 96 ne portaient pas de casque. Côté passagers, 68 cas de non-port du casque ont été recensés. «Ces chiffres démontrent une légèreté inquiétante face à un danger pourtant bien connu», déplore M. Sy.

Le lieutenant Mamadou Ndour, chef de la section Régulation de la Circulation à Dakar, précise que les infractions constatées sont sanctionnées par une amende de 6000 FCFA. Mais une nouveauté a été introduite : «En l'absence de casque, les pièces du conducteur sont saisies et une fiche d'immobilisation (lui) est remise. Pour récupérer sa moto ou ses papiers, il faut présenter un casque neuf et une facture nominative», explique-t-il.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce dispositif ne vise pas seulement la répression ; mais il a également pour objectif l'éducation et la responsabilisation. Il s'inscrit dans une politique globale de sécurité routière, qui a déjà permis l'immatriculation de plus de 150.000 deux-roues dans le pays, depuis décembre 2024.

«Le port du casque réduit de 70% le risque de traumatisme crânien», rappelle Atoumane Sy, qui s'appuie sur les données de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Face à l'ampleur du phénomène, l'opération sera prochainement étendue aux autres régions, notamment à Saint-Louis, Thiès, Kaolack et Louga, précisent les autorités.