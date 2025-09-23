Sénégal: Certification iso 9001 - AIBD SA enclenche la dernière phase

Hier, lundi 22 septembre 2025, l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD.SA) de Diass a franchi une étape clé dans sa quête d'excellence en organisant sa première revue de direction, dans le cadre de la mise en place de son Système de Management de la Qualité (SMQ), en vue de l'obtention de la Certification ISO 9001.

«C'est un moment structurant pour notre organisation», affirme Penda Mbaye, chef de Pôle Qualité, Hygiène, Environnement et Développement durable. «Depuis 2022, nous avons engagé une démarche rigoureuse : diagnostic initial, sensibilisation, formation des collaborateurs, mise en place des procédures. Aujourd'hui, nous en récoltons les fruits avec cette revue de direction.»

La Certification ISO 9001 vise à garantir la qualité des services rendus et à renforcer la transparence des processus. Une dynamique qui s'inscrit dans la vision portée par le chef de l'État qui a appelé, en janvier 2025, à l'intégration de systèmes de management dans toutes les structures publiques. «Nous voulons valoriser le travail de nos équipes et hisser AIBD.SA au niveau des standards internationaux», ajoute Mme Mbaye.

En 2025, des audits internes ont été menés, marquant une nouvelle phase vers la certification, attendue dans les prochains mois. Au-delà de l'ISO 9001, l'entreprise ambitionne déjà de se tourner vers d'autres normes, notamment environnementales. «En tant qu'aéroport, nous devons aussi prendre notre part dans le développement durable : jardins botaniques, mobilité électrique, projets solaires... les initiatives sont nombreuses», indique-t-elle.

Face à la question de la nécessité de cette certification, Penda Mbaye est claire : «Ce n'est pas un handicap, au contraire. Cela renforce notre crédibilité auprès de nos partenaires. Ils attendent un niveau d'engagement qui passe par des standards reconnus.»

Avec cette démarche qualité, AIBD.SA confirme sa volonté d'être un acteur public exemplaire, performant et durable.