Sénégal: Saly-Portudal - La FAO et l'UE aux côtés du pays pour structurer la filière ostréicole

La filière ostréicole sénégalaise connaît un nouveau souffle grâce au programme Fish4ACP, coordonné au niveau national par Madame Amy Colle Gaye. Après quatre années d'activités financées par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la Coopération et du Développement, et mis en oeuvre par la FAO à la demande de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), ce projet vise à structurer et soutenir durablement les filières de pêche et aquaculture, avec un accent particulier sur l'holothurie (animal de mer faisant partie de la famille des étoiles de mer et des oursins) également appelée « concombre de mer ».

En marge d'un atelier récemment organisé à Saly Portudal, Amy Colle Gaye a souligné l'importance de cette rencontre qui a permis de partager les résultats d'une étude approfondie préalable et d'échanger avec l'ensemble des acteurs du secteur. Ce diagnostic initial avait révélé plusieurs défis, notamment un manque de structuration, de fonctionnement optimal et de capacités renforcées au sein de la filière. La collaboration avec la Direction des Économies de Pêche Aquacoles (DEPA) témoigne de la volonté de la FAO de renforcer les partenariats et d'assurer une portée nationale à l'initiative.

Le programme Fish4ACP a permis plusieurs avancées majeures, déjà visibles sur le terrain. Amy Colle Gaye met en avant plusieurs succès notables que sont l'amélioration des parcs à holothuries pour préserver et mieux gérer ces ressources, la mise en place d'un mécanisme innovant de fonds de compte-partagé, qui facilite l'investissement dans des projets définis par les acteurs eux-mêmes selon leurs besoins, la modernisation des équipements utilisés dans la filière, gage d'une meilleure productivité et compétitivité.

La question de la durabilité des résultats est au coeur des préoccupations de Fish4ACP. Amy Colle Gaye indique que le projet, bien que limité dans le temps, anticipe déjà sa continuité. Un réseau fédérant partenaires, projets et programmes locaux est en cours d'instauration afin d'assurer le relais et de permettre aux acteurs de capitaliser sur les acquis. Malgré des défis persistants, le bilan est optimiste : « On a posé des actes très solides pour une durabilité des actions », affirme-t-elle, confiant dans la pérennité des efforts engagés au bénéfice de la filière holothurie sénégalaise. Cette initiative exemplaire confirme ainsi l'engagement conjoint de la FAO, de l'Union européenne et de leurs partenaires pour soutenir le développement durable de la pêche et de l'aquaculture au Sénégal, en protégeant les ressources marines tout en dynamisant le secteur économique local.