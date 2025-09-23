Afrique: Le continent repense sa santé publique - L'appel à la souveraineté scientifique au coeur d'AFREHealth 2025 à Dakar

Dakar accueille la 8ᵉ édition de la conférence annuelle du African Forum for Research and Education in Health (AFREHealth), une rencontre de haut niveau qui réunit chercheurs, décideurs politiques, universitaires et professionnels de la santé venus de plus de 20 pays. Placée sous le thème central « Repenser la santé publique dans un monde globalisé », cette édition se veut une tribune de réflexion sur l'avenir des systèmes de santé africains face aux mutations mondiales.

Dès l'ouverture des travaux, le ton est donné par Samba Cor Sarr, directeur de cabinet du ministre sénégalais de la Santé. Pour lui, cette conférence est une opportunité majeure pour repositionner le continent dans le concert des nations, en misant sur un savoir endogène et décolonisé. « Il nous faut transcender la colonialité des savoirs et construire des systèmes de santé alignés sur nos valeurs, nos réalités, nos priorités », a-t-il plaidé. Il salue notamment l'initiative africaine portée par le CDC Africa et ODA NEPAD pour la mise en place d'un nouveau référentiel éthique et scientifique panafricain, à l'image des déclarations d'Helsinki ou d'Almaty, mais fondé sur les valeurs africaines.

Samba Cor Sarr rappelle également que l'Afrique, confrontée au chaos mondial lors de la pandémie de Covid-19, a su développer des réponses innovantes, soulignant la pertinence des solutions locales face aux défis sanitaires. Il évoque à ce titre la vision stratégique du Sénégal à l'horizon 2050 : relèvement du plateau technique, digitalisation intégrale, développement des soins primaires et spécialisés, et formation de ressources humaines de haut niveau.

Un discours qui trouve écho dans les propos du Pr Souleymane Mboup, président de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF). Pour ce pionnier de la recherche biomédicale en Afrique, il est temps de parler de souveraineté sanitaire, mais « pas comme un simple slogan ». Il insiste sur le renforcement du capital humain, la durabilité des investissements, l'engagement communautaire et le rôle crucial des institutions comme l'IRESSEF, qui articule science, politique de santé et formation. « Les rivières ne se précipitent pas et pourtant elles atteignent toujours leur destination », conclut-il, citant un proverbe africain pour illustrer la persévérance requise dans cette quête.

Même optimisme du côté de Dr Moctar Touré, président de l'Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal (ANSTS), qui voit en cette conférence une mobilisation exceptionnelle de la communauté scientifique africaine. Il insiste sur la nécessité d'une Afrique souveraine, scientifiquement, innovante et solidaire. Il souligne la convergence entre les missions de l'Académie et celles d'AFREHealth, notamment à travers la promotion de la recherche, la rigueur scientifique et l'interdisciplinarité. « L'avenir de l'Afrique passe par sa capacité à produire, valoriser et mobiliser le savoir scientifique pour répondre à ses propres défis », martèle-t-il.

Enfin, le Pr Mamadou Sarr, directeur de l'Université Rose Dieng (URDFS), rappelle que la collaboration interinstitutionnelle est un levier puissant de transformation. L'université, sponsor principal de l'événement, fait de l'innovation, de la mutualisation des expertises et du développement des compétences une priorité stratégique. Il met en avant l'importance de la portabilité des compétences, de l'intelligence artificielle appliquée à la santé, et du lien entre santé et climat, autant de thèmes au cœur des travaux du forum.

À travers cette conférence, c'est un message fort que le continent africain adresse au monde : celui d'une volonté de repenser ses systèmes de santé, non pas en reproduisant des modèles importés, mais en inventant des solutions propres, durables, et adaptées à ses réalités. La santé publique en Afrique ne se pense plus à la marge, elle s'impose désormais comme une pièce centrale du puzzle global.