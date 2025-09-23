Sénégal: Kolda - Un gisement de phosphates identifié à Médina El Hadji

Un nouveau potentiel minier a été découvert dans le sud du Sénégal. Pascal Faye, directeur régional de l'Énergie et des Mines de Kolda, a annoncé la présence d'un gisement de phosphates dans la commune de Médina El Hadji. Les explorations se poursuivent afin de confirmer l'importance et l'étendue du minerai.

Explorations encadrées et concertation avec les communautés

« Le site de Médina El Hadj est dans une phase d'exploration et les études se poursuivent avec l'implication des communautés pour éviter des désaccords souvent constatés ailleurs après la découverte de ressources comme ce potentiel gisement de phosphate », a expliqué Pascal Faye à l'APS. Cette découverte résulte des travaux de la société Damash Minerals LTD. Les autorités insistent sur l'importance de la concertation locale pour prévenir les tensions.

Études d'impact et précautions environnementales

L'annonce a été faite dimanche, en marge des « journées portes ouvertes » organisées par le ministère des Mines, de l'Énergie et du Pétrole du 18 au 26 septembre. Sur place, les recherches sont accompagnées d'études d'impact environnemental et social, dans une zone frontalière de la Guinée-Bissau. Selon le directeur régional : « Si l'exploitation minière reste une opportunité de création d'emplois et de croissance économique dans la zone de découverte, elle demeure toutefois accompagnée de défis, notamment environnementaux, d'un risque de pollution et de flux migratoires avec l'installation de camps de fortune au niveau des sites. » Mettre fin aux exploitations anarchiques