Sénégal: Sécurité et mobilité - Opération coup de poing au garage Lat Dior

Dans la nuit de lundi à mardi, le garage Lat Dior, situé derrière le tribunal de grande instance de Dakar, a été le théâtre d'une vaste opération coup de poing contre les occupations anarchiques.

Sur instruction du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, le Préfet de Dakar a dirigé cette descente, appuyé par un important dispositif des forces de défense et de sécurité.

Cette descente, menée avec les services de l'UCG et du Cadre de vie, s'inscrit dans une stratégie globale de lutte contre l'occupation anarchique de l'espace public.

Une descente musclée au cœur de la capitale

Sous haute surveillance sécuritaire, le garage Lat Dior a été entièrement débarrassé de ses garages clandestins, épaves et véhicules abandonnés. Les habitations précaires qui servaient de repaires à des malfaiteurs ont été démantelées. Les équipes ont procédé à l'évacuation systématique des obstacles entravant la circulation et portant atteinte à la sécurité des piétons.

Crédit photos (Idy Dionwar)Cette action vise non seulement à fluidifier la mobilité au centre-ville mais aussi à renforcer la sécurité des citoyens. « Il est temps de mettre fin à une situation tolérée depuis trop longtemps, comme si elle était devenue normale », avait martelé Bamba Cissé lors de l'opération menée samedi à Colobane, rappelant que la règle reste le civisme et l'ordre.

Une dynamique pour une capitale assainie

Depuis son installation à la tête du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le successeur de Jean-Baptiste Tine a fait de la lutte contre les occupations anarchiques une priorité. Après Colobane samedi dernier, c'est au tour du garage Lat Dior de faire l'objet d'un assainissement radical. L'objectif : offrir aux Dakarois un cadre de vie plus sain, débarrassé des encombrements et de l'insalubrité.

« Cette opération ne stigmatise personne. Elle s'inscrit dans une volonté globale de moderniser Dakar et d'en faire une capitale tournée vers l'avenir », avait insisté Bamba Cissé.

Ce n'est qu'un début. D'ici au 25 septembre, les gouverneurs devront transmettre un recensement complet des occupations illégales, selon le ministre de l'Intérieur. Cette étape marque le point de départ d'une offensive plus large qui s'étendra progressivement à toutes les villes du pays, avec pour ambition de redonner aux espaces publics leur vocation première.