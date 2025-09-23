Tunisie: Sousse - El Kanaouat investit 15 MD pour booster sa production

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a inauguré lundi une nouvelle ligne de production de l'entreprise El Kanaouat dans la zone industrielle d'Enfidha (gouvernorat de Sousse). Le projet, dont l'investissement est estimé à 15 millions de dinars, vise à renforcer la capacité de production de la société et à stimuler ses exportations, en particulier vers les pays voisins.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de Hamadi Habib, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture chargé des ressources en eau, du gouverneur de Sousse Sofiane Tanfoury, du PDG de l'entreprise Hamed Ben Rebaha, ainsi que d'experts étrangers venus du Moyen-Orient, d'Europe et du Canada.

Selon la ministre, cette nouvelle ligne contribuera non seulement à élargir l'offre de produits, mais également à créer de nouveaux emplois, s'ajoutant aux 350 postes permanents déjà existants. L'entreprise a en outre lancé la production de petits diamètres de canalisations afin de répondre à la demande croissante sur le marché local, avec l'objectif d'élargir ses débouchés à l'international.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

El Kanaouat mise sur l'intégration de nouvelles technologies pour améliorer la qualité, le contrôle et la maintenance de sa production, tout en réduisant sa consommation énergétique grâce à l'utilisation des énergies renouvelables. Un système intégré de suivi et de contrôle à distance est également en cours de mise en place afin de renforcer la compétitivité de l'entreprise.

En marge de cette inauguration, la ministre a donné le coup d'envoi de la deuxième journée d'étude organisée par El Kanaouat sur les techniques modernes de fabrication et de pose des canalisations sous pression. Plus de 200 ingénieurs, chercheurs et experts venus de Tunisie, d'Algérie, du Moyen-Orient, d'Europe et du Canada y ont pris part.

La ministre a rappelé le rôle central joué par El Kanaouat dans le développement de l'industrie nationale et l'amélioration des infrastructures hydrauliques. Depuis sa création en 1980, l'entreprise a fabriqué près de 2000 km de canalisations en béton précontraint, destinées notamment aux projets de transfert d'eau des barrages et aux stations de dessalement, contribuant ainsi à l'approvisionnement en eau potable des zones urbaines, agricoles, industrielles et touristiques.

Partenaire stratégique de la SONEDE, de l'ONAS et de la STEG, l'entreprise collabore également avec plusieurs acteurs privés tunisiens et étrangers. Elle ambitionne de consolider ses partenariats avec d'autres pays arabes et européens afin de renforcer son rôle dans le développement du secteur hydraulique et énergétique.