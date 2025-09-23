Afrique du Nord: Algérie-Tunisie - Les nouvelles règles de voyage en train

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a publié de nouvelles précisions concernant les conditions de voyage en train entre l'Algérie et la Tunisie. Le communiqué, rendu public cette semaine, fixe les documents exigés, les règles relatives aux bagages ainsi que les dispositions applicables au change de devises.

Documents et formalités

Selon la SNTF, chaque passager doit obligatoirement présenter un passeport algérien en cours de validité. L'acquittement de la taxe de déplacement, disponible dans toutes les gares de réservation, reste également une condition indispensable pour embarquer. Ces mesures visent à harmoniser les procédures et à fluidifier les contrôles aux frontières.

Franchise et excédents de bagages

La société rappelle qu'un voyageur peut transporter gratuitement jusqu'à 30 kg de bagages. Au-delà de ce seuil, l'excédent est pris en charge dans un compartiment réservé aux marchandises et soumis à un tarif supplémentaire. L'objectif affiché est d'améliorer le confort des passagers et d'assurer une meilleure gestion des espaces à bord.

Billets et réservation

Les voyageurs ont désormais la possibilité d'acheter leurs billets jusqu'à sept jours avant le départ. Les titres aller-retour restent valables trois mois, mais nécessitent une confirmation du trajet retour dans les sept jours suivant l'émission du billet. La SNTF précise que ces services de réservation sont disponibles dans les gares d'Alger, Oran, Sétif, El Eulma, Constantine, Annaba et Souk Ahras.

Change et allocation touristique

Un bureau de change opère à la gare de Souk Ahras, permettant aux passagers de bénéficier de l'allocation touristique fixée à 750 euros. Cette opération doit être réalisée auprès d'une banque habilitée, avec délivrance du droit de change au taux officiel. La SNTF invite les voyageurs à anticiper ces démarches afin d'éviter toute complication lors de leur départ.

Contexte et perspectives

Cette mise au point intervient dans un contexte de forte affluence vers la Tunisie. Après un été marqué par un flux massif de visiteurs algériens, les mois de septembre et d'octobre confirment une tendance haussière des réservations. Les professionnels du tourisme tunisien signalent une demande soutenue, particulièrement en provenance d'Algérie, qui demeure un marché essentiel pour le secteur.

La SNTF insiste sur le respect de ces règles pour assurer un voyage serein et sans incident. Elle encourage les passagers à se rapprocher des guichets de gares et des agences de voyages pour toute précision complémentaire.