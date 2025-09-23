Tunisie: Siliana-pluies torrentielles - La direction de l'Équipement mène une série d'interventions pour faire face aux inondations

Les services de la Direction régionale de l'Équipement et de l'Habitat de Siliana ont mené une série d'interventions dans les différentes délégations la nuit dernière, lundi, suite à d'importantes chutes de pluie, notamment dans les délégations d'El Krib, Gaâfour et Rouhia.

Le directeur régional de l'Équipement et de l'Habitat, Mehdi Laouni, a déclaré ce matin, mardi, à l'agence de presse Tunis Afrique Presse, que ces interventions comprenaient le dégagement des routes et l'enlèvement des débris et de la boue à l'aide d'engins de chantier.

Il a signalé que la délégation de Gaâfour a connu des pluies torrentielles la nuit dernière, provoquant des inondations dans plusieurs maisons et l'effondrement du mur d'un établissement scolaire dans la région d'El Akhawat. Des dommages ont également été signalés sur une piste rurale dans la même région (en cours de construction par une entreprise).

Laouni a précisé que des équipes techniques se sont rendues sur place pour évaluer les dégâts. Il a été constaté à titre préliminaire que la structure hydraulique récemment construite n'a pas pu absorber les quantités de pluie, ce qui a causé des dommages sur environ 500 mètres.

Il est à noter qu'aucune coupure de route n'a été enregistrée, la circulation n'ayant été interrompue que quelques minutes en raison de la boue et des débris sur la route régionale n°73 au niveau de la région d'El Akhawat, sur la route régionale n°47 à Gaâfour et sur la route nationale n°5.