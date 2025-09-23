Sénégal: Premier League - Habib Diarra opéré et absent jusqu'en décembre

C'est une mauvaise nouvelle pour Sunderland et une grosse inquiétude pour le sélectionneur des Lions Pape Thiaw. Habib Diarra, blessé à l'aine à l'entraînement avec les Black Cats, a dû passer par la case opération.

Le club anglais a annoncé ce lundi que « Habib Diarra a été opéré avec succès ». Le milieu sénégalais entamera sa rééducation à l'Academy of Light et son retour est prévu pour décembre.

Forfait pour les éliminatoires du Mondial 2026

Cette blessure l'écarte d'ores et déjà des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Diarra manquera le déplacement du Sénégal à Juba face au Soudan du Sud, le 10 octobre, ainsi que la dernière rencontre à Dakar contre la Mauritanie. Deux matchs cruciaux où Pape Thiaw devra composer sans l'un de ses milieux les plus en forme.

La CAN en ligne de mire

L'absence de Diarra est une mauvaise nouvelle pour Sunderland mais aussi pour les Lions, qui espèrent décrocher une deuxième étoile lors de la CAN 2025 au Maroc. Le joueur de 21 ans s'était imposé comme l'un des éléments clés du dispositif de Pape Thiaw, grâce à sa polyvalence, sa technique et sa capacité à marquer. « Il devrait reprendre le jeu en décembre », précise Sunderland. Un timing serré, mais qui pourrait lui permettre d'être rétabli à temps pour le début de la compétition, prévue le 23 décembre face au Botswana.

Reste désormais à savoir si Pape Thiaw prendra le pari de l'aligner, comme Aliou Cissé l'avait fait avec Ismaïla Sarr lors de la CAN 2022.