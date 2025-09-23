Sénégal: Premier League - Habib Diarra opéré et absent jusqu'en décembre

23 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya SOW

C'est une mauvaise nouvelle pour Sunderland et une grosse inquiétude pour le sélectionneur des Lions Pape Thiaw. Habib Diarra, blessé à l'aine à l'entraînement avec les Black Cats, a dû passer par la case opération.

Le club anglais a annoncé ce lundi que « Habib Diarra a été opéré avec succès ». Le milieu sénégalais entamera sa rééducation à l'Academy of Light et son retour est prévu pour décembre.

Forfait pour les éliminatoires du Mondial 2026

Cette blessure l'écarte d'ores et déjà des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Diarra manquera le déplacement du Sénégal à Juba face au Soudan du Sud, le 10 octobre, ainsi que la dernière rencontre à Dakar contre la Mauritanie. Deux matchs cruciaux où Pape Thiaw devra composer sans l'un de ses milieux les plus en forme.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La CAN en ligne de mire

L'absence de Diarra est une mauvaise nouvelle pour Sunderland mais aussi pour les Lions, qui espèrent décrocher une deuxième étoile lors de la CAN 2025 au Maroc. Le joueur de 21 ans s'était imposé comme l'un des éléments clés du dispositif de Pape Thiaw, grâce à sa polyvalence, sa technique et sa capacité à marquer. « Il devrait reprendre le jeu en décembre », précise Sunderland. Un timing serré, mais qui pourrait lui permettre d'être rétabli à temps pour le début de la compétition, prévue le 23 décembre face au Botswana.

Reste désormais à savoir si Pape Thiaw prendra le pari de l'aligner, comme Aliou Cissé l'avait fait avec Ismaïla Sarr lors de la CAN 2022.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.