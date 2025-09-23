Sénégal: Transport à deux transports - L'Anaser veille au port du casque protecteur

L'Agence nationale de sécurité routière (Anaser) mène depuis hier, à Dakar, une opération de contrôles inopinés pour veiller au port du casque protecteur des deux-roues.

Le rond-point jouxtant le siège de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (Rts) s'est transformé, hier, en un vaste poste de contrôle. Policiers en gilets fluorescents et personnels de l'Agence nationale de sécurité routière (Anaser) se sont mobilisés pour une opération surprise de contrôle des transports à deux-roues. Selon le directeur de l'Anaser, qui a présidé l'activité, l'opération vise à vérifier le respect du code de la route, en particulier le port du casque par les conducteurs de deux-roues, souvent pointés du doigt dans les statistiques d'accidents.

Atoumane Sy a annoncé ensuite que l'opération serait élargie dans les prochains jours aux régions, notamment à Thiès, Saint-Louis, Kaolack et Louga. Pour le directeur, les transports à deux-roues constituent une cible particulièrement vulnérable et représentent 38% des accidents sur les routes. Ainsi, tout au long de la matinée, les forces de l'ordre ont stoppé les conducteurs de motos et leurs passagers qui n'avaient pas porté de casque que ce soit au rond-point de la Rts, au rond-point Malick Sy, à Ngor et à Ouakam. « Il y a quatre sites majeurs que nous avons ciblés, le rond-point Rts et le rond-point Malick Sy, les deux zones de la police. Il y a deux autres zones à Dakar qui concernent la gendarmerie à savoir Ngor et Ouakam », a précisé Atoumane Sy.