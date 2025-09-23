Addis Ababa — Le ministère de la Santé a annoncé la mise en place de systèmes d'information médicale électroniques dans 130 établissements de santé à travers le pays.

Cette avancée marque une étape importante dans les efforts continus visant à moderniser le secteur des soins de santé en Éthiopie.

Le directeur exécutif du service de santé numérique au ministère de la Santé, Gemechis Melkamu, a déclaré à l'ENA que l'introduction de ces systèmes constituait une étape clé vers la mise en place d'un écosystème de santé numérique intégré.

Il a souligné l'importance de la numérisation dans l'organisation et la gestion des données médicales collectées dans différentes régions, soulignant que ces systèmes sont essentiels pour améliorer l'accessibilité et la fiabilité des données.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale décennale du ministère en matière de santé numérique, qui vise à transformer la prestation des soins de santé grâce à l'utilisation des technologies modernes.

M. Gemechis a indiqué que les établissements qui utilisent déjà ces systèmes constatent des améliorations notables dans la prestation des services et, parmi les résultats les plus significatifs, il a souligné l'amélioration de la qualité des données et la réduction de la morbidité des patients.

Des commentaires positifs ont été rapportés tant par les patients que par les professionnels de santé des établissements pilotes, notamment l'hôpital spécialisé St. Peter et l'hôpital général Eka Kotebe.

L'ingénieur Fanuel Habtamu, directeur exécutif des TIC à St. Peter, a révélé que l'hôpital utilise les services de santé numériques depuis un an et que 74 % de ses services sont désormais fournis par voie numérique.

De même, Zahreddin Shifa, directeur des technologies de l'information chez Eka Kotebe, a confirmé que les systèmes numériques ont rationalisé les opérations hospitalières et apporté de multiples avantages.

Il a également mentionné que des efforts sont en cours pour numériser les systèmes de paiement de l'hôpital, afin d'améliorer encore l'efficacité et le confort des patients.

Les professionnels de santé des deux hôpitaux ont exprimé leur soutien sans réserve aux nouveaux systèmes.

Dans l'ensemble, le lancement des systèmes d'information médicale électroniques montre déjà des progrès significatifs dans l'amélioration de l'efficacité, de la précision et de la réactivité des services de santé en Éthiopie.

À mesure que le déploiement se poursuit, d'autres améliorations sont attendues dans le paysage national des soins de santé.