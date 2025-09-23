Sénégal: Haut Conseil du Dialogue Social - Dix ans de médiation sociale et une réforme pour anticiper les crises

Le Président du Haut Conseil du dialogue Mamadou Lamine Dianté a déclaré hier lundi 22 septembre à la Somone que la structure qu'il dirige se trouve à un moment clé de son histoire à l'occasion de son 10e anniversaire.

Depuis une décennie, cette instance phare de la médiation sociale et du dialogue entre acteurs économiques et sociaux a accompagné le Sénégal dans la gestion des relations de travail. Cependant, confronté aux mutations rapides du monde professionnel et porté par une volonté présidentielle, le HCDS amorce une réforme ambitieuse pour mieux répondre aux enjeux actuels et à venir.

Créé sous le cadre du Traité portant sur l'établissement et le conseil (TPEC), le HCDS a su s'imposer comme un acteur essentiel dans la prévention et la résolution des conflits sociaux. Son rôle principal a été centré sur la médiation, la facilitation sociale, le renforcement des capacités des représentants des différentes parties ainsi que la production annuelle d'un rapport sur l'état du dialogue social.

Les dix années écoulées attestent d'une expérience solide qui sert aujourd'hui de fondation à une nouvelle dynamique institutionnelle. Le HCDS évolue désormais sous l'influence de deux instruments stratégiques majeurs : le Cadre stratégique d'intervention 2025-2027 et le Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Ces documents visent à recentrer l'action du Conseil sur une approche plus proactive et adaptée aux transformations du tissu économique et social.

C'est dans ce contexte qu'une impulsion présidentielle a été donnée pour réformer les textes d'organisation du HCDS. Cette réforme veut faire de l'institution un acteur toujours plus réactif et pertinent face aux « nouvelles exigences du monde du travail », notamment en intégrant les innovations dans les relations professionnelles et en anticipant les crises sociales.

La 40e session du HCDS marque le début concret de cette réflexion institutionnelle. Elle sera consacrée à un état des lieux approfondi avec tous les mandants (gouvernement, employeurs, travailleurs), afin de définir clairement les actions à renforcer, notamment la médiation et la facilitation sociale, ainsi que le développement des capacités des acteurs sociaux, mais aussi les nouvelles missions à confier au Conseil pour accompagner les mutations perpétuelles du cadre d'emploi et garantir un dialogue social apaisé. Cette démarche participative souligne la volonté d'adaptation continue du HCDS à un environnement en perpétuelle évolution.

Le contexte social immédiat illustre l'importance cruciale de ce renouvellement. À seulement deux semaines de la rentrée scolaire, les syndicats de l'enseignement ont déposé des préavis de grève, menaçant la stabilité du secteur éducatif. En réponse, le Président du HCDS a annoncé une action rapide, avec la tenue d'une réunion statutaire d'évaluation lors de la session plénière en cours. Cette rencontre rassemblera toutes les parties concernées pour analyser en détail le climat social et préparer une intervention destinée à apaiser les tensions, en vue d'assurer une rentrée scolaire sereine et un bon déroulement des activités éducatives. Le discours tenu par Mamadou Lamine Dianté, Président du Haut Conseil du dialogue social, place clairement l'institution à un tournant décisif. Fort de son expérience, le HCDS veut désormais s'imposer comme un acteur proactif, à l'écoute des évolutions du monde du travail et capable d'anticiper les crises sociales. En se réformant et en se dotant de nouveaux outils d'intervention, le HCDS entend renforcer son rôle de pilier de la stabilité sociale du Sénégal, notamment sur des dossiers sensibles et stratégiques comme celui de l'éducation. Cette évolution marque une étape fondamentale dans la quête d'un dialogue social plus inclusif, durable et efficace.