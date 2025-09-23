Sénégal: Ziguinchor - Lycée de Djibock - L'État lance des mesures d'urgence pour réhabiliter les bâtiments

Face à l'état de délabrement avancé de certains bâtiments du Lycée Elhadji Omar Lamine Badji de Djibock, l'État prend des mesures urgentes pour rassurer la communauté éducative. La Direction des Constructions scolaires, sous la houlette de son directeur, s'est déployée dans le Sud pour constater la situation «alarmiste» souvent décriée au Lycée Djibock

À quelques semaines de la rentrée scolaire, une mission de la Direction des Constructions scolaires (DCS), dépêchée sur instruction du ministre de l'Éducation nationale, s'est rendue sur les lieux hier, lundi 22 septembre 2025, pour mesurer l'ampleur des difficultés au Lycée Djibock de Ziguinchor dont certains bâtiments «menaçant ruines», ont souvent fait l'objet d'alerte, plongeant la communauté dans une psychose. Accompagnée des autorités académiques et des représentants du personnel éducatif, la délégation a pu constater l'ampleur des dégradations.

Des bâtiments vétustes, des salles de classe qui suintent, des risques pour la sécurité des élèves et enseignants : le constat est alarmant. Mais les autorités se veulent rassurantes. «La situation est maîtrisable. Toutes les dispositions sont en cours pour garantir une rentrée dans de meilleures conditions. Plusieurs alertes ont été faites et des vidéos ont même circulé. Aujourd'hui, nous saluons la promptitude de la Direction des Constructions scolaires qui a dépêché une importante mission à Ziguinchor, avec à la tête son directeur. Je lance un appel à la communauté, aux acteurs de l'école, pour que l'avis qui sera prononcé et que les conclusions qui seront envisagées puissent faire foi pour que cette psychose cède la place à la sérénité, pour que les enseignements puissent démarrer correctement à un Lycée Djibock. Ils ont vu, ils savent ce qu'il faut faire», a affirmé l'Inspecteur d'Académie (IA), Papa Gorgui Ndiaye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En réponse à cette urgence, le Directeur des Constructions scolaires, Pape Abdou Dia, a annoncé le lancement immédiat de travaux de réhabilitation des infrastructures existantes. Une extension du lycée est également prévue, avec la construction de nouvelles salles de classe, pour améliorer l'accueil des élèves, a annoncé le Directeur des Constructions scolaires au Ministère de l'Éducation Nationale.

Pape Abdou Dia a fait des promesses fermes. «Les instructions que nous avons reçues du ministre, c'est d'éviter de faire de la peintures çà et là, on veut sécuriser l'investissement. Voilà pourquoi nous sommes venus avec des techniciens et des architectes qui vont faire des études. Maintenant, il va falloir être patient, le temps des études et de prendre les bonnes dispositions », a laissé entendre le Directeur M. Dia qui parle de repenser les salles de classes.

Quinze nouvelles salles de classes seront construites dans ce lycée, a également révélé M. Dia qui s'est aussi rendu, avec la délégation, au Lycée de Thionk-Essyl, dans le département de Bignona. Sur place, une batterie de mesures urgentes ont été déroulées par le Directeur des Constructions scolaires et sa délégation, relativement aux solutions à trouver dans les salles de classes et surtout un remède à la question d'étanchéité qui touche les salles de classes dans ce lycée. «Les travaux débuteront dans les prochains jours. L'État a pris toutes les mesures nécessaires pour répondre efficacement aux besoins urgents», a-t-il assuré.

À Djibock, comme à Thionk-Essyl, la mobilisation est totale. Les autorités locales, les techniciens et les membres de la communauté éducative travaillent ensemble avec les autorités académiques pour apaiser les inquiétudes et garantir un cadre d'apprentissage sécurisé. Les autorités ont fait une incursion à l'école élémentaire de Bessire (village d'origine du Premier ministre, Ousmane Sonko) où l'établissement primaire, qui croule sous le poids de l'âge, a besoin d'un coup de jouvence.

Une réhabilitation des salles de classe, en plus de la construction de bloc administratif, c'est le cadeau servi par la mission de la Direction des Constructions scolaires au personnel de cette école élémentaire et aux parents d'élèves. Des efforts visent à permettre aux élèves de retrouver les bancs de l'école dans des conditions dignes et propices à leur réussite.