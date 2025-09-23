Sénégal: Crue du fleuve Sénégal à Bakel - Routes coupées, villages touchés et premières mesures de riposte

23 Septembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Pape Moctar Ndiaye

La montée des eaux du fleuve Sénégal, redoutée par les riverains, commence déjà à impacter durement le département de Bakel. Les eaux sorties de leur lit ont envahi les zones basses avoisinantes. Entre Bakel, Kounghany et Yaféra-Golmy, où les routes sont coupées, la population revit le cauchemar de l'année dernière.

Le transport routier est déjà perturbé par la crue qui a envahi plusieurs localités, obligeant désormais les habitants à recourir à la pirogue pour leurs déplacements. Des témoignages évoquent une situation préoccupante, notamment à Arounda où les eaux ont déjà submergé des établissements scolaires, suscitant la crainte de voir d'autres infrastructures englouties.

Le Comité départemental de gestion des inondations de Bakel, réuni pour évaluer la situation, indique que « trois villages sont touchés pour le moment par les eaux : Aroundou (le collège et l'école coranique), Yaféra (trois maisons inondées) et Golmy (une concession envahie par les eaux) ».

Parmi les premières mesures, le comité a distribué « 1000 sacs à sable » aux chefs de villages concernés afin de contenir l'avancée des eaux. Il a également remis « 40 gilets de sauvetage aux chefs de village pour sécuriser le transport fluvial de plus en plus utilisé à cause de l'affaissement du pont de Kounghany et l'impraticabilité de la route Bakel-Kounghany-Golmy », confie une source proche du comité. Une pirogue mise à disposition par le PRDC-VFS à la commune de Ballou, déjà submergée en 2024, a aussi été déployée pour faciliter la circulation.

Dans le cadre de son dispositif de riposte, le comité a soumis une expression de besoins portant sur « 106 tentes, 10 motopompes (150m3/h) et accessoires, des appuis financiers, des appuis en vivres, carburant, médicaments, détergents ».

Face à la gravité de la situation, les autorités administratives et territoriales, en coordination avec les services techniques de l'État, ont engagé des actions de sensibilisation, de sécurisation et d'intervention. La 63e Compagnie d'incendie et de secours de la Brigade des sapeurs-pompiers de Bakel a d'ailleurs été renforcée en effectifs et en moyens matériels pour faire face à d'éventuelles inondations dans le département.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

