Le suivi hydrologique des stations installées sur le fleuve Sénégal à Bakel, Matam et Podor révèle une situation préoccupante liée à la montée des eaux. Dans ces zones où les seuils d'alerte ont été franchis, l'inquiétude a cédé la place à l'angoisse, à l'heure où des lâchers d'eau sont opérés depuis Manantali, avec la crainte d'éventuels débordements.

La hausse des eaux continue d'imposer une vigilance accrue dans la vallée, où des tendances à la montée ont été observées ce jour à Bakel, Matam et Podor. Le bulletin journalier de la brigade des ressources en eau de Saint-Louis et Matam précise que « le niveau du Bafing à Manantali (Amont Barrage) est de 208,37 m ce 22 septembre 2025 à 8 h 00. À la même date de l'année dernière, le niveau était à la cote 205,38 m. Le débit lâché par Manantali est de 2016 m3/s contre 157 m3/s à la même date l'année dernière ».

À Bakel, une progression de 16 centimètres a été relevée. Après avoir atteint la cote de 10 mètres, « le plan d'eau qui était à la cote de 10m,30 le 21 septembre 2025 à 8 h 00, se situe ce matin à 10m,46 contre 10m,28 en 2024 ». La station de Matam enregistre également une évolution : la cote d'alerte de 8 mètres a été franchie et dépassée de 26 centimètres, atteignant 8m,26 après 8m,08 deux jours plus tôt, traduisant une montée de 18 centimètres. À Podor, le niveau est passé de 5m,15 le 21 septembre à 8 h 00 à 5m,17, contre 5m,01 un an auparavant. Or, le seuil critique y est fixé à 5 mètres, et une tendance haussière de 2 centimètres est notée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À Richard-Toll, où le seuil critique est de 3m,35, le plan d'eau est passé de 3m,02 le 21 septembre à 3m,04, soit une hausse de 2 centimètres. À Diama (Amont Barrage), « le niveau du fleuve Sénégal est à 1,58 m le 22 septembre 2025 », contre 1,89 m à la même période de l'année dernière. La brigade signale un débit lâché de 1610 m3/s, légèrement supérieur aux 1568 m3/s enregistrés en 2024. La DGPrE souligne à ce sujet que « le niveau amont est en train d'être abaissé pour préparer le passage de la crue sans grande conséquence sur Saint-Louis. Cet abaissement permet de moduler les eaux vers Saint-Louis et l'embouchure, sa proximité favorise l'évacuation rapide des eaux ».

Sur la Falémé, à Kidira, le plan d'eau est passé de 7m,77 le 21 septembre à 7m,47 ce lundi, accusant une baisse de 30 centimètres. La tendance est similaire sur le Bakoye précisément à Oualia, où « le plan d'eau qui était à la cote de 4m,78 le 21 septembre 2025 à 8 h 00 se situe à 4m,67 contre 5m,84 en 2024 à la même date », soit une diminution de 11 centimètres.