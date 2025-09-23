Cote d'Ivoire: Sécurisation de la présidentielle 2025 - L'armée ivoirienne lance un vaste exercice à Yamoussoukro

23 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

À un mois de l'élection présidentielle prévue pour le 25 octobre 2025, les Forces armées de Côte d'Ivoire (FACI) se préparent activement afin de garantir un scrutin apaisé et sécurisé. Dans cette dynamique, l'État-Major Général des Armées a annoncé le lancement d'un important exercice de simulation, prévu du lundi 22 au vendredi 26 septembre 2025, dans le District autonome de Yamoussoukro.

Cette opération, conduite par les Forces de Défense et de Sécurité, vise avant tout à renforcer la cohérence et la coordination opérationnelle entre les différentes unités qui seront déployées sur le terrain le jour du scrutin. Selon le communiqué signé par le Général de Corps d'Armée Lassina Doumbia, Chef d'État-Major Général des Armées, l'exercice mobilisera d'importants moyens terrestres. Il donnera lieu à des mouvements de troupes et de véhicules, aussi bien de jour que de nuit, dans la capitale politique ivoirienne.

L'armée précise que ces manœuvres pourraient entraîner des nuisances sonores ainsi que des désagréments pour les populations locales. Consciente de l'impact que de tels exercices peuvent avoir sur la vie quotidienne, l'institution militaire a tenu à présenter ses excuses aux habitants de Yamoussoukro. Elle les a toutefois rassurés quant aux dispositions prises pour leur permettre de vaquer librement à leurs occupations durant toute la période.

Au-delà du caractère purement technique, cette simulation traduit la volonté des autorités ivoiriennes d'anticiper les défis sécuritaires liés à un rendez-vous électoral majeur. La présidentielle d'octobre 2025 constitue en effet une étape cruciale pour la stabilité démocratique du pays. Les Forces armées, en se préparant par cet exercice grandeur nature, entendent jouer pleinement leur rôle de garant de la sécurité des citoyens et du bon déroulement du processus électoral.

Ainsi, en plaçant la sécurité des populations au centre de leurs priorités, les Forces armées de Côte d'Ivoire réaffirment leur engagement à accompagner la nation dans ce moment décisif de son histoire politique.

