Afrique: Industrialisation automobile - Afreximbank et l'AAAM renforcent leur alliance stratégique à Alger

Alger, 23 septembre 2025 - La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) et l'Association Africaine des Constructeurs Automobiles (AAAM) ont renouvelé leur protocole d'accord en marge de la Foire Commerciale Intra-Africaine (IATF2025), tenue récemment à Alger. Cette reconduction vise à accélérer la transformation du secteur automobile africain, considéré comme un levier clé de l'industrialisation et de l'intégration économique du continent.

Le protocole a été signé par le Dr Gainmore Zanamwe, Directeur de la Facilitation du Commerce et de la Promotion des Investissements à l'Afreximbank, et Mme Martina Biene, Présidente de l'AAAM. Il s'articule autour de trois axes principaux : le développement des chaînes de valeur automobiles régionales, la mise en place de solutions de financement adaptées et l'élaboration de politiques soutenant l'industrialisation.

« Ce Protocole d'Accord souligne l'engagement d'Afreximbank et de l'AAAM à renforcer les objectifs d'industrialisation de l'Afrique grâce à des partenariats stratégiques », a affirmé M. Zanamwe. Selon lui, l'initiative permettra de stimuler la production locale, de renforcer l'intégration régionale, de créer des emplois qualifiés et de réduire la dépendance vis-à-vis des véhicules d'occasion importés.

Pour sa part, Mme Biene a salué la contribution décisive d'Afreximbank dans la consolidation de l'écosystème automobile africain. « La logistique, l'énergie, le développement des compétences et les mécanismes de financement doivent suivre le rythme de nos ambitions », a-t-elle souligné. Elle a ajouté que, grâce à une action coordonnée, l'Afrique pourrait produire entre 3,5 et 5 millions de véhicules par an d'ici à 2035, générant des opportunités d'emploi massives pour la jeunesse et consolidant les chaînes d'approvisionnement locales.

Ce partenariat renforcé s'aligne avec la stratégie continentale de l'AAAM et bénéficie du soutien d'institutions panafricaines telles que l'Union africaine, le Secrétariat de la ZLECAf et l'Organisation Africaine de Normalisation (ARSO). Ensemble, elles entendent harmoniser les normes, renforcer les capacités et mobiliser des financements pour favoriser une industrialisation durable.

Le renouvellement de cet accord a été annoncé en marge du Salon Africain de l'Automobile, organisé dans le cadre de l'IATF2025. L'événement, qui a attiré plus de 112 000 visiteurs de 132 pays et généré 48,3 milliards de dollars d'accords commerciaux, a confirmé le potentiel stratégique du secteur automobile dans le développement industriel de l'Afrique.