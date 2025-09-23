Cote d'Ivoire: Bangolo - Le préfet s'inquiète du nombre élevé d'enseignantes enceintes pour l'année scolaire 2025-2026

Le préfet de Bangolo, Boka Kouassi Vincent, a exprimé, lundi 22 septembre 2025, lors de la réunion de rentrée scolaire du département, sa vive préoccupation face au nombre jugé élevé d'enseignantes enceintes au titre de l'année scolaire 2025-2026.

Selon M. Boka, cette situation entraîne l'octroi de nombreux congés de maternité et de paternité, réduisant considérablement l'effectif disponible du corps enseignant et risquant de compromettre le déroulement harmonieux des activités pédagogiques.

« Plus des trois quarts de nos institutrices sont enceintes. Il faut leur donner des congés et, leurs conjoints, généralement des enseignants, doivent être également exonérés des heures de travail. Le vide est grand », a-t-il souligné, précisant que la législation en vigueur lui permet d'analyser cette situation de manière objective.

Depuis mars 2025, un décret a prolongé la durée du congé de maternité pour les femmes fonctionnaires de trois à six mois. Cette nouvelle mesure, en vigueur suite à la promulgation du nouveau statut général de la fonction publique, comprend huit semaines de congé prénatal et seize semaines de congé postnatal, renforçant ainsi la protection sociale des femmes en activité dans la fonction publique.

Par ailleurs, les hommes fonctionnaires bénéficient d'un arrêt de travail de 30 jours afin d'accompagner leurs conjointes durant la période postnatale.