Cote d'Ivoire: Sécurité des dépôts de gaz butane - Le pays lance une campagne nationale de sensibilisation

23 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)

La Direction générale des hydrocarbures initie une campagne de sensibilisation au respect des prescriptions techniques de sécurité dans les dépôts de gaz butane. Cette initiative vise à prévenir les accidents dramatiques causés par les dépôts illégaux et non conformes.

Ces dernières années, le pays a été marqué par plusieurs explosions, dont celle de Yopougon Koweït en 2020 et celle de Songon en avril 2023. Ces incidents, souvent liés à l'exploitation des dépôts de gaz au mépris des règles techniques de sécurité, notamment la mauvaise aération des dépôts, des installations électriques défectueuses ou encore les pratiques illicites de transvasement, mettent en danger la vie des citoyens.

La campagne rappelle les conditions obligatoires pour un dépôt autorisable : construction en murs résistants au feu, bonne aération et surface adéquate, conformité électrique, absence de matières combustibles et de feu nu, présence de deux extincteurs, affichage clair des consignes de sécurité et interdiction du transvasement de bouteilles.

Face à la persistance des centres clandestins de transvasement, de l'utilisation illégale du GPL comme carburant et des dépôts de revente non autorisés, les autorités entendent mobiliser l'opinion publique à travers des vidéos de sensibilisation et une communication renforcée.

La Direction générale des hydrocarbures réaffirme son engagement à protéger les populations et appelle chaque opérateur et chaque citoyen à respecter strictement les règles de sécurité. Ensemble, nous pouvons prévenir de nouveaux drames.

