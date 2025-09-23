Maroc: Football - Nayef Aguerd, le Lion de l'Atlas a déjà conquis Marseille

Arrivé dans les dernières heures du mercato à l'Olympique de Marseille, le Marocain Nayef Aguerd n'a pas mis longtemps pour être adopté par les ardents supporters marseillais. Surtout après avoir marqué le but de la victoire face au PSG après 14 ans de disette au Vélodrome en championnat.

« Le patron ! ». C'est le petit surnom qui commence à circuler à Marseille au sujet de Nayef Aguerd, défenseur central au port altier, à la tête haute et la technique sûre. Ce titre de commandant de la défense était plus attendu pour un Benjamin Pavard, défenseur de l'équipe de France, finaliste de la dernière Ligue des champions. Ou pour l'Argentin Leonardo Balerdi, meilleur Marseillais la saison dernière et détenteur du brassard. Mais en deux matchs, le défenseur marocain a multiplié par mille sa côte d'affection auprès des supporters locaux, surtout après avoir inscrit le but de la victoire face au PSG que tout Marseille attendait au Vélodrome et en championnat depuis 2011.

Deux buts en deux matches et aucun but encaissé, tel est le bilan du Lion de l'Atlas avec l'OM. « Franchement, ce n'est pas mon boulot de marquer des buts, mais si j'ai l'occasion, je ne vais pas m'en priver d'aider l'équipe, a réagi Nayef Aguerd après la rencontre face au PSG. Je suis très content que ça ait marché dès le début. C'est un match très important pour le public marseillais, chez nous. (...). On va continuer à travailler, il y a un match très important contre l'Ajax. J'espère qu'on va continuer sur cette voie. »

Finaliste du Prix Marc-Vivien Foé

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Avant le match contre l'Ajax pour la deuxième journée de la Ligue des champions, mardi 30 septembre, l'OM et Nayef Aguerd ont rendez-vous vendredi 26 septembre avec Strasbourg pour la sixième journée du championnat de Ligue 1. Strasbourg contre qui le Marocain avait marqué le septième de ses onze réalisations en Ligue 1.

Car l'aventure française n'a pas débuté à Marseille pour Nayef Aguerd qui a débarqué dans l'Hexagone en 2018 par Dijon sur les conseils de son futur sélectionneur, Walid Regragui. Révélé en Bourgogne puis épanoui en Bretagne à rennes, le défenseur central sera même finaliste du prix Marc-Vivien Foé en 2022.

Avant, le défenseur gaucher avait fait toute sa formation au pays en faisant partie de la première promotion de l'Académie Mohamed VI, créée par Nasser Larguet. Repéré et formé à ses débuts comme un meneur de jeu, le natif de Kénitra finit par choisir l'axe de la défense pour s'épanouir dans le foot. « À l'Académie, entouré par tous ces milieux très bons, je n'avais aucune chance, et puis numéro 10, ça ne se faisait plus trop. J'ai préféré me mettre derrière pour utiliser mon jeu long », avoue Aguerd dans le journal l'Équipe.

C'est désormais sous le numéro 21, mais avec la même vista qu'un numéro 10, que celui qui est passé par West Ham et la Real Sociedad, dirige l'arrière-garde l'OM. Comme un vrai « patron ».