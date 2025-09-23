Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha reçoit le Directeur du Service fédéral pour la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a reçu mardi au siège de l'Etat-major de l'ANP, le Directeur du Service fédéral pour la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie, Shugaev Dimitry, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre des activités de coopération militaire, Monsieur le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, ministre Délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-Major de l'ANP a reçu en audience, ce mardi 23 septembre 2025, au siège de l'Etat-Major de l'ANP, le Directeur du Service fédéral pour la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie, Monsieur Shugaev Dimitry", précise la même source.

"Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part des Généraux-majors et des Généraux de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, aux côtés des membres de la délégation russe, les deux parties ont évoqué l'état de la coopération militaire entre les deux pays et ont échangé analyses et points de vue sur les questions d'intérêt commun", ajoute le communiqué.

A cette occasion, le Général d'Armée a prononcé une allocution à l'entame de laquelle il a souhaité la bienvenue à la délégation hôte, soulignant que "les récentes visites mutuelles ont permis d'insuffler une dynamique renouvelée dans le domaine de la coopération militaire".

"Il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, au siège de l'Etat-Major de l'ANP, à l'occasion de cette visite qui constitue une étape supplémentaire dans le processus de la consolidation des relations historiques entre nos deux pays de manière générale, et entre nos institutions militaires respectives en particulier", a affirmé le Général d'Armée.

Il a également souligné que "l'Algérie cherche à établir des partenariats multiples et diversifiés avec les pays amis, et oeuvre à développer des réseaux de relations fondés sur la recherche de solutions par le dialogue et la promotion des impératifs du développement durable".

"Dans ce contexte géopolitique mondial complexe et la conjoncture régionale instable, l'Algérie, dans le cadre des principes de sa politique étrangère, fondée sur le plein respect du droit international et sur la recherche assidue de solutions pacifiques aux conflits, s'emploie à développer des partenariats multiples et diversifiés avec des pays amis. Elle s'attache également à développer des réseaux de relations réunissant la quête de solutions fondées sur le dialogue et la promotion des impératifs du développement durable, en vue de bâtir un avenir commun, reposant sur la solidarité et le respect de la ouveraineté des Etats", a affirmé le Général d'Armée.

A l'issue de cette rencontre, "les deux parties ont échangé des cadeaux symboliques", conclut le MDN.