Afrique: Bande dessinée - 16 pays au 17e Fibda, l'Egypte à l'honneur

ALGER — Des bédéistes algériens et étrangers issus de seize pays animeront le 17e Festival international de la bande dessinée d'Alger (Fibda), prévu du 1er au 5 octobre prochain avec l'Egypte comme invitée d'honneur, ont indiqué lundi ses organisateurs.

Placée sous le signe "Edition des enfants", l'édition 2025 de cet évènement dédié au 9e art, sera marquée par diverses activités et animations à l'Esplanade de Riadh El-Feth à Alger, en plus des expositions des créations des artistes participants, a précisé le commissaire du Festival, Salim Brahimi, lors d'un point de presse.

En plus de l'Egypte, pays à l'honneur avec plusieurs auteurs, l'Espagne, les Etats Unis d'Amérique, le Canada, le Japon, la Palestine, la Tunisie, le Liban, le Mexique, le Cameroun ou encore la Slovénie, participent à ce 17e Fibda.

Les visiteurs auront ainsi l'opportunité de découvrir les oeuvres de BD et le manga japonais, à travers des expositions et ateliers encadrés par des professionnels de différentes nationalités.

Des conférences sur, entre autres thèmes, la bande dessinée algérienne, la BD pour enfant, et le métier de scénariste, sont également au programme de cette édition qui prévoit, d'autre part, des animations culturelles au niveau des espaces des pays participants comme les Etats-Unis et l'Espagne.

Le programme de cette édition inclut, par ailleurs, des espaces ludiques (gaming) et des ateliers pédagogiques, destinés aux enfants et aux adolescents, selon les organisateurs.

Par ailleurs, des concours et des performances en live sont au programme avec un concert d'un groupe de musique de Slovénie programmé en clôture de cette édition à l'Esplanade de Riadh El-Feth.

Libre pour les étudiants de l'Ecole supérieure des Beaux-Arts (Esba) et ses annexes ainsi que les personnes aux besoins spécifiques, l'accès est, cependant, payant pour les adultes (400 DA) et les enfants (200 DA), ont précisé les organisateurs.

Organisé depuis 2008 sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, le Fibda vise à encourager le 9e art algérien à travers la promotion des travaux de ses artistes et créateurs.