Algérie: Belmehdi préside une réunion d'évaluation de la plateforme numérique 'Roshd' dédiée aux bibliothèques des mosquées

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Youcef Belmehdi, a présidé, lundi, une réunion consacrée à l'évaluation de l'état d'avancement du processus de numérisation des données relatives à la plateforme numérique "Roshd" dédiée aux bibliothèques des mosquées, indique un communiqué du ministère.

Dans le cadre de "la poursuite de la mise en oeuvre des mesures de numérisation des activités du secteur, M. Belmehdi a présidé au siège du ministère, par visioconférence, une réunion consacrée au suivi et à l'évaluation de l'état d'avancement du processus de numérisation des données relatives à la plateforme numérique +Roshd+ dédiée aux bibliothèques des mosquées".

Cette opération vise à "garantir la modernisation et l'actualisation de la gestion de ces espaces scientifiques afin de les rendre accessibles aux usagers à travers les supports technologiques modernes".

La réunion à laquelle ont pris part, outre les cadres de l'administration centrale, les directeurs de 17 directions de wilaya des Affaires religieuses et des Wakfs, concernera, dans les prochains jours, le reste des directions de wilaya, selon des groupes successifs", conclut le communiqué.