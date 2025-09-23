Algérie: Ministère de l'Intérieur - Campagne de sensibilisation pour protéger les élèves des accidents de la circulation

ALGER — Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a annoncé le lancement d'une campagne de sensibilisation, afin de protéger les élèves scolarisés des accidents de la circulation et leur garantir "une année scolaire sûre", a indiqué, lundi, un communiqué du ministère.

"En application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à assurer une rentrée scolaire dans de meilleures conditions, et des orientations du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, portant nécessité de veiller à la sécurité et à l'intégrité des élèves, les services de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et la Direction générale de la Protection civile (DGPC) ont accompagné la rentrée scolaire, à travers toutes les wilayas du pays", précise le communiqué, ajoutant que "les éléments de ces deux corps ont été mobilisés au niveau des différents établissements éducatifs".

En appui à cette démarche, "une campagne de sensibilisation a été lancée, afin de protéger les élèves scolarisés des accidents de la route, et leur garantir une année scolaire sûre", indique la même source.

Dans le cadre de cette campagne, des activités de proximité ont été organisées au sein des établissements éducatifs. Les activités ont, également, porté sur la prévention des risques liés aux fléaux sociaux.

