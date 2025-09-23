Algérie: Hidaoui préside la réunion du bureau du CSJ dans sa session ordinaire du mois de septembre

ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a présidé la réunion du bureau du Conseil supérieur de la jeunesse, dans sa session ordinaire du mois de septembre, consacrée à l'examen des préparatifs de la deuxième Assemblée générale ordinaire (AGO) de l'année 2025, indique mardi un communiqué de la même instance.

La réunion tenue lundi, a été consacrée "à l'examen des préparatifs de la deuxième assemblée générale de l'année 2025, ainsi qu'à la présentation des rapports périodiques du premier semestre du mandat du bureau du CSJ, dans le cadre de l'évaluation continue du niveau de mise en oeuvre des différents programmes et activités", précise la même source.

A ce titre, M. Hidaoui a souligné "la nécessité de se focaliser sur l'examen des résultats, des avis et des propositions liés aux questions de la jeunesse, en vue d'améliorer la performance et de garantir l'efficacité de l'action du conseil à l'avenir".