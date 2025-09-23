ALGER — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Abdelhak Saihi, a présidé lundi à Alger une séance de travail avec les cadres du secteur, consacrée à l'évaluation des activités et à l'examen des moyens de développer et d'améliorer la gestion du système de travail, d'emploi et de sécurité sociale, a indiqué un communiqué du ministère.

Au cours de cette séance de travail, qui s'est tenue au siège du ministère, "il a été procédé à l'évaluation des activités dans le cadre des efforts de l'Etat, et à l'examen des moyens de développer et d'améliorer la gestion du système de travail, d'emploi et de sécurité sociale, en sus d'identifier les obstacles qui peuvent entraver l'efficacité et la qualité du service public", a précisé la même source.

Au début de la réunion, le ministre a écouté de brefs exposés présentés par les cadres, sur l'avancement des travaux et les programmes exécutés dans le cadre des missions assignées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A cette occasion, M. Saihi a émis une série de directives, notamment "l'accélération de la numérisation de tous les services administratifs, en accordant une priorité absolue à cet aspect afin de faciliter l'accès des citoyens à leurs droits et de leur épargner les tracas liés aux déplacements vers les structures du secteur".

Le ministre a souligné la nécessité "d'une transition vers une administration numérique moderne, répondant aux aspirations des citoyens, et conformes aux directives du président de la République, en mettant l'accent sur la nécessité de "concentrer les efforts sur l'amélioration de la performance et de la qualité du service public en développant des plateformes numériques pour faciliter les procédures administratives, de placer le citoyen au coeur des préoccupations du secteur et de renforcer la confiance dans le service public".

Le ministre a appelé à redoubler d'efforts en vue d'élargir la base des assurés sociaux, tout en adoptant une politique de rationalisation des dépenses, de manière à garantir la pérennité des caisses de sécurité sociale sans porter atteinte aux droits des citoyens à une couverture sociale efficace.

Par ailleurs, M. Saihi a enjoint aux cadres de procéder à un suivi permanent de la performance des organismes relevant du secteur, selon un plan d'action élaboré, avec l'engagement de rester à l'écoute des préoccupations des citoyens et à prendre charge en celles jugées légitimes, les incitant à intensifier leurs efforts pour faciliter l'intégration des travailleurs du secteur informel dans le système de sécurité sociale, et leur assurer la couverture sociale".

Soulignant l'importance de renforcer la coordination entre les différents secteurs afin d'éviter de demander aux citoyens des documents qui pourraient être échangés par voie électronique, M. Saihi a appelé à mobiliser l'ensemble des moyens disponibles pour lutter contre les pratiques négatives susceptibles d'entraver le bon fonctionnement du service public.

Il a insisté, dans ce sens, sur la nécessité de recourir à des méthodes de gestion modernes, de rompre avec les schémas traditionnels, de miser sur les compétences humaines qualifiées, et de fixer des objectifs numériques clairs pour améliorer le service public et simplifier les procédures administratives".

Au terme de la séance de travail, le ministre a réaffirmé son engagement personnel et régulier à suivre la mise en oeuvre de ces orientations, appelant l'ensemble des acteurs à oeuvrer dans un esprit d'équipe afin d'améliorer la performance, servir la nation et unir les efforts pour concrétiser la vision de l'Etat dans la construction d'un système de travail, d'emploi et de sécurité sociale moderne, numérisé, équilibré et équitable, à la hauteur des aspirations des citoyens et répondant à leurs préoccupations avec sérieux et engagement".