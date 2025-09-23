Algérie: Installation de trois commissions centrales pour la réforme du système juridique et réglementaire du secteur de la Jeunesse

ALGER — Trois (03) commissions centrales ont été installées pour lancer des ateliers de réforme du système juridique et réglementaire du secteur de la jeunesse, à l'issue de la réunion périodique de la commission centrale chargée de la réforme du système juridique et réglementaire dudit secteur, indique lundi un communiqué du ministère de la Jeunesse.

La même source a précisé que la commission avait tenu, dimanche, sa réunion périodique, à l'issue de laquelle ont été installées "trois (03) commissions centrales constituant la première étape du lancement des ateliers de réforme du système juridique et réglementaire du secteur et ce, en application des instructions du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, M. Mustapha Hidaoui".

Cette démarche s'inscrit dans le cadre du "processus de réforme profonde du secteur de la jeunesse, marqué par l'adoption officielle des plans d'action proposés par chaque commission, annonçant ainsi le lancement effectif des travaux".

Lors de cette réunion, il a été procédé à "l'installation de la commission ministérielle permanente chargée de la réforme, de l'amélioration et de la modernisation du système juridique du secteur de la jeunesse. Cette instance centrale est chargée de diriger les équipes de travail, de définir la feuille de route de la réforme et d'assurer la coordination entre les différents acteurs", selon la même source.

Il a été procédé également à l'installation d'une "cellule de veille juridique chargée de l'examen des projets de textes juridiques et de la vérification de leur conformité à la Constitution ainsi qu'aux normes nationales et internationales pertinentes", outre la mise en place d'une "cellule de relecture linguistique des projets de textes juridiques visant à garantir l'exactitude de la formulation juridique et la précision dans la langue et la terminologie, à même de renforcer le professionnalisme et la qualité des textes juridiques".

Pour mener leurs travaux, ces commissions s'appuient sur une méthodologie tridimensionnelle fondée sur "le diagnostic et la prospective de la situation actuelle du système juridique, la proposition et l'élaboration de textes juridiques modernes et efficaces, ainsi que sur la modernisation et la numérisation, à travers la mise en place d'une base de données législative interactive et la création d'établissements numériques adaptés".

Les résultats des travaux de ces commissions seront présentés lors de l'université d'été des cadres de la jeunesse, en tant qu'"espace de dialogue ouvert, réunissant expériences et compétences des jeunes et garantissant transparence et participation dans le processus de réforme du secteur".