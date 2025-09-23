Algérie: EEHA de Chettia (Chlef), un espace éducatif pionnier dans la prise en charge des sourds muets

L'Ecole pour enfants handicapés auditifs (EEHA) de Chettia, Nord de Chlef, tient particulièrement compte des spécificités des sourds-muets en leur offrant, grâce aux moyens matériels et humains mobilisés, une opportunité d'intégration progressive sur les plans académique et social.

Depuis son entrée en activité en 2009, les responsables de cet établissement éducatif et de solidarité s'emploient, selon leurs déclarations à l'APS, à offrir une expérience pionnière dans la prise en charge de cette catégorie, à travers un cadre d'enseignement associant formation spécialisée et accompagnement psychologique, en plus de sorties pédagogiques vers divers sites et institutions de différentes wilayas du pays.

S'appuyant sur la langue des signes comme principal outil de communication et sur des classes équipées de supports pédagogiques adaptés, notamment des dispositifs audiovisuels, l'équipe éducative et administrative oeuvre à développer, dans un premier temps, les capacités de communication des élèves, avant de leur dispenser des cursus scolaires conformes aux programmes du ministère de l'Education nationale.

Une démarche qui permet d'assurer une complémentarité entre l'aspect pédagogique et thérapeutique et ouvre la voie à leur intégration dans les écoles ordinaires, et dans la société en général.

Doté d'une capacité théorique de 80 places pédagogiques réparties entre les cycles primaire et moyen, l'établissement accueille des élèves sourds-muets des wilayas de Chlef et d'Ain Defla. Leur encadrement est assuré par une équipe d'enseignants spécialisés, d'éducateurs ainsi que de spécialistes en orthophonie pour le cycle préscolaire (préparatoire).

Une prise en charge optimale des sourds-muets

Dans une déclaration à l'APS, à l'occasion de la Journée internationale des langues des signes (23 septembre), le directeur de l'EEHA de Chettia, Kheireddine Amrane, a indiqué que son établissement s'efforce de "veiller à une prise en charge optimale des sourds-muets, à travers la mise à disposition de toutes les facilités permettant leur intégration et leur soutien par des moyens pédagogiques adaptés ainsi que des cartables scolaires".

Selon le responsable, l'école dispose de deux dortoirs et d'un réfectoire, permettant l'accueil et la prise en charge des élèves (filles et garçons) de l'extérieur de la wilaya et des zones reculées de Chlef en régime Internat, tandis que le régime de demi-pensionnat permet la prise en charge des élèves résidant dans des zones proches de l'établissement.

Pour sa part, le directeur de l'action sociale et de la solidarité (DASS), Kamel Ben Redjem, a souligné que l'EEHA de Chettia "compte d'importants moyens matériels et humains, reflétant les efforts des autorités centrales et locales visant à permettre à la catégorie des sourds-muets d'avoir accès à l'éducation et à la communication, tout en consacrant le principe de l'égalité des chances et en favorisant l'inclusion sociale des personnes à besoins spécifiques en général".

Le même responsable a fait part de l'ouverture d'une classe spéciale de l'enseignement secondaire dans la commune de Chlef depuis l'année scolaire écoulée, avec un encadrement assuré par des enseignants diplômés de l'Ecole nationale supérieure des enseignants des sourds-muets, dans le cadre de "la promotion de l'éducation de cette catégorie et de l'accompagnement de son parcours scolaire dans des conditions pédagogiques adaptées au type de handicap dont elle souffre".

A noter que le secteur de l'action sociale et de la solidarité de Chlef compte sept (7) établissements d'enseignement spécialisé accueillant plus de 1.000 élèves à besoins spécifiques, dont deux (2) écoles destinées aux enfants handicapés auditifs, dans les communes de Chlef et Chettia.