Algérie: Le Premier ministre achève sa visite de travail dans la wilaya de Jijel

ALGER — Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb a achevé, lundi après-midi, sa visite de travail dans la wilaya de Jijel au cours de laquelle il a inauguré le complexe de trituration de graines oléagineuses et d'extraction d'huiles végétales, et inspecté les travaux de la deuxième tranche des travaux du projet d'extension du terminal à conteneurs du port de Djen Djen.

A l'entame de sa visite, le Premier ministre a procédé à l'inauguration du complexe de trituration de graines oléagineuses et d'extraction d'huiles végétales "KOTAMA AGRI FOOD", où il a suivi, au niveau de son siège social, un film documentaire retraçant les différentes étapes de réalisation de ce projet industriel stratégique, ainsi qu'un autre film sur la machine de pliage de tôles métalliques pour la construction de silos de stockage de céréales, réalisée avec une expertise algérienne, par la Société de Maintenance de l'Est de Constantine.

Par la suite, M. Ghrieb a visité le centre de données, avant d'inaugurer l'unité de production de ce complexe.

A la deuxième halte de cette visite, le Premier ministre a inspecté les travaux de la deuxième tranche des travaux du projet d'extension du terminal à conteneurs du port de Djen Djen. A cette occasion, M. Ghrieb a écouté un exposé technique sur ce projet structurant, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités portuaires et de la dynamisation de l'activité économique nationale.

Dans une déclaration à la presse, au terme de sa visite de travail dans la wilaya de Jijel, le Premier ministre a souligné l'engagement du Gouvernement à servir le peuple, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, précisant que "son travail se fera sur le terrain, en s'appuyant sur le langage des chiffres".

Ghrieb s'est engagé à concrétiser les projets ayant fait l'objet de détournements de fonds publics, assurant que le Gouvernement veillera à un "suivi rigoureux", conformément aux instructions du président de la République.

Il a, à ce titre, rappelé que le complexe de trituration de graines oléagineuses et d'extraction d'huiles végétales "KOTAMA AGRI FOOD" avait été "récupéré alors que son taux de réalisation ne dépassait pas 20%, tandis que les transferts bancaires de celui-ci avaient dépassé 60%, ce qui illustre l'ampleur du pillage".

Et d'ajouter que les directives du président de la République et son engagement devant le peuple algérien à récupérer cet argent "se sont concrétisés aujourd'hui grâce à des cadres algériens intègres, diplômés de l'école algérienne, qui ont pris en charge ce projet malgré sa complexité technique et technologique".

Dans ce sillage, il a souligné qu'une start-up algérienne "avait réalisé une mission contre 6 millions de dinars, alors qu'un bureau d'études étranger avait exigé un million de dollars", ce qui reflète "le retour de la confiance dans nos compétences nationales".

D'autre part, le Premier ministre a souligné, lors de l'inspection de la deuxième tranche des travaux du projet du terminal à conteneurs du port de Djen Djen, la nécessité d'accélérer la récupération des espaces disponibles au niveau du port pour l'exportation de ciment, avec l'affectation de 20 hectares au profit des particuliers et des investisseurs pour la construction de silos de stockage de ciment destiné à l'exportation.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du président de la République, visant à créer un port dédié à l'exportation du ciment, a-t-il précisé, indiquant que "le Gouvernement mise sur le ciment comme produit stratégique, en accordant la priorité aux entreprises algériennes dans l'opération d'exportation". Et d'ajouter: "Chose promise, chose due... Les orientations et les engagements du président de la

République se concrétisent aujourd'hui grâce aux cadres algériens et à la récupération des projets pillés dans le cadre de la lutte contre la corruption".

Par ailleurs, M. Ghrieb est revenu sur le franc succès de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), un événement qui "a ouvert les portes de l'Afrique à l'économie algérienne".

Pour rappel, M. Ghrieb était accompagné lors de cette visite, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, et du ministre de l'Industrie, M. Yahia Bachir.