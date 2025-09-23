Algérie: Sidi Bel-Abbes - Saâdaoui inaugure le Lycée Régional des Mathématiques

SIDI BEL-ABBES — Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, a procédé, lundi à Sidi Bel-Abbes, à l'inauguration du Lycée Régional des Mathématiques, qui porte le nom du savant Abou Abdallah Mohammed Ibn Moussa Al-Khawarizmi.

Lors de sa visite dans cet établissement éducatif, le premier du genre dans la région Ouest du pays, le ministre a souligné que "Nous voulons que ce lycée spécialisé forme une élite d'élèves brillants, capables d'accéder aux grandes écoles spécialisées en intelligence artificielle et autres domaines d'excellence. Cela ne sera possible que s'ils obtiennent les meilleures moyennes au baccalauréat".

Saâdaoui a exhorté les enseignants à garantir une formation de haut niveau et de qualité, afin de permettre aux élèves de participer aux Olympiades internationales des mathématiques et ainsi faire honneur à l'Algérie.

Le Lycée Régional des Mathématiques a accueilli pour cette nouvelle année scolaire 118 élèves originaires de l'Ouest du pays. L'équipe pédagogique est composée de 16 enseignants. L'établissement dispose de 12 salles de classe, 2 laboratoires, des salles d'informatique, une bibliothèque, un terrain de sport, une salle de sport, un internat de 200 lits et diverses autres structures.

Par ailleurs, le ministre de l'Education nationale a également inauguré l'annexe de l'Ecole Supérieure des enseignants à Sidi Bel-Abbes, qui accueille cette année 752 étudiants dans les filières scientifiques, langue arabe, langues étrangères et Histoire et géographie.

Saâdaoui a insisté sur l'importance d'une formation méthodique des enseignants pour garantir la qualité de l'enseignement, indiquant que la formation a été renforcée dans les trois cycles d'enseignement (primaire, moyen, secondaire).

Un nouveau programme de formation a été mis en place, en conformité avec la nouvelle vision introduite par le statut général du secteur de l'éducation nationale.

" Nous aspirons à une formation moderne de l'enseignant, enracinée dans la culture nationale ", a-t-il déclaré, soulignant la volonté de son ministère de transformer les annexes en écoles supérieures des enseignants et d'en ouvrir davantage à travers le pays pour répondre aux besoins du secteur.

Le ministre a également inauguré à Sidi Bel-Abbes l'école primaire "Ibn Sina", ayant bénéficié d'une réhabilitation pour un montant dépassant 159 millions DA, du CEM "Chahid Bouragba Kaddour", situé dans la cité des 3.200 logements AADL, et a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau groupe scolaire au quartier "Essakhra", qui portera le nom du chahid Bouchama Benali.

Pour rappel, à l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, le secteur de l'éducation de la wilaya de Sidi Bel-Abbes a été renforcé par 6 nouveaux groupes scolaires, 3 CEM et 4 lycées. Le nombre total d'élèves dans les trois cycles d'enseignement dépasse les 200.000, souligne-t-on.