Algérie: Tébessa - Le ministre des Moudjahidine préside la commémoration du 70e anniversaire de la grande bataille d'El Djorf

TEBESSA — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Abdelmalek Tacherift, a présidé lundi dans la commune de Stah Guentis (wilaya de Tébessa), les cérémonies commémorant le 70e anniversaire de la grande bataille d'El Djorf (22-29 septembre 1955).

Dans une allocution prononcée à cette occasion, en présence du wali, Ahmed Belhaddad, des autorités locales civiles et militaires, de la famille révolutionnaire et de nombreux Moudjahidine et enfants de Chouhada, le ministre a souligné, après avoir rendu hommage à la mémoire des Martyrs, que la commémoration de cette date "constitue une occasion propice pour évoquer les exploits et la bravoure des enfants de cette vaillante wilaya,

qui ont forgé la gloire de l'Algérie et fait avancer le pays vers la victoire et l'indépendance".

Tacherift a ajouté que la "bataille de Djebel El Djorf, l'une des plus grandes que l'Armée de libération nationale (ALN) ait eu à mener au cours d'une épopée héroïque", a "complété le retentissement de l'offensive du Nord-constantinois, et confirmé que la lutte armée déclenchée le 1er novembre 1954 était une Révolution planifiée, engagée par conviction pour une lutte continue".

Il a également indiqué que "les Moudjahidine, nos héros, ont incarné l'esprit et les valeurs du courage, en menant cette bataille avec une tactique minutieuse qui a révélé une stratégie militaire exceptionnelle et un dévouement sans précédent face à l'impitoyable machine coloniale, dotée des équipements militaires les plus modernes".

Le ministre a souligné, au cours de son intervention, que "les Moudjahidine de l'ALN avaient compensé, face à l'armée ennemie, leur infériorité numérique par une volonté et une foi inébranlables, luttant vaillamment contre ce qui était à l'époque l'une des plus grandes armées du monde, réussissant à remporter une victoire qui restera éternellement gravée dans les esprits, et que nous considérons aujourd'hui comme une authentique prouesse de l'humanité et de la stratégie militaire".

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit a appelé la jeunesse d'aujourd'hui à "se nourrir des valeurs éternelles de Novembre, qui continuent de vibrer dans le coeur de la nation, et qui inspirent sa direction et son peuple dans leur marche vers le développement et le progrès sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui ne cesse de réaffirmer, à chaque occasion, que la véritable fidélité aux sacrifices des Martyrs ne peut se traduire que par la construction d'une Algérie forte et prospère dans tous les domaines".

Tacherift devait poursuivre sa visite dans la wilaya de Tébessa en présidant, dans la commune de Boulhaf-Dir, des cérémonies de nomination d'établissements éducatifs du nom de Moudjahidine décédés et de Martyrs, avant d'honorer les Moudjahidine Nasr Bouabida et Messaï Lessoued qui figurent parmi les acteurs encore en vie de la grande bataille d'El Djorf.