Algérie: Rentrée universitaire 2025/2026 - De nouvelles spécialités étoffent la nomenclature pédagogique dans le Sud

OUARGLA — La nomenclature pédagogique des institutions universitaires du sud du pays a été étoffée, au titre de la rentrée universitaire 2025/2026, de nouvelles spécialités susceptibles de répondre à la fois aux voeux des étudiants et aux besoins du marché de l'emploi.

L'université d'Ouargla a ainsi introduit 15 nouvelles spécialités en sciences humaines et sociales, lettres et langues, sciences des technologies, mathématiques et en sciences naturelles et de la vie. Elle devra accueillir quelque 28.000 étudiants, dont 5.200 nouvellement inscrits, a affirmé le recteur de l'université, M. Mohamed Tahar Hallilet, lors de la cérémonie d'ouverture de l'année universitaire.

La cérémonie a été maquée par une réception en l'honneur de 85 enseignants universitaires promus au rang de professeurs et cinq autres au rang de professeur émérite.

A El-Oued, cette saison est marquée par l'ouverture de 10 nouvelles spécialités de formation au niveau de quatre facultés, dont huit en premier cycle, à savoir quatre en licence des sciences humaines et sociales et quatre autres en ingéniorat d'état en sciences de technologies et en sciences naturelles et de la vie, en plus de deux spécialités en deuxième cycle dans les sciences juridiques, le droit et les sciences politiques.

L'université d'El-Oued accueille cette année près de 30.000 étudiants répartis sur huit facultés, en plus d'une annexe de médecine et d'une autre de l'école normale supérieure (ENS), qui compte près de 800 étudiants.

La carte pédagogique de l'université de Ghardaïa a été également renforcée avec l'ouverture d'une annexe de l'ENS qui recense 368 inscrits dans sept spécialités.

Une cérémonie y a été aussi organisée en l'honneur de 32 enseignants universitaires promus au rang de professeurs, ainsi que de sept (7) chercheurs ayant contribué à des travaux de recherches internationales.

La carte pédagogique à l'université d'Adrar a été étoffée de nouvelles spécialités afférentes aux finances et commerce international, au psycho-travail, à la bibliothéconomie, en plus d'un Master en droit, a affirmé le recteur, Pr Mohamed Lamine Benamar.

Dans la wilaya de Tindouf, la rentrée universitaire a donné lieu à l'organisation, au centre universitaire "Ali Kafi", d'une cérémonie en l'honneur des majors de promotion dans différentes spécialités, de retraités et d'enseignants ayant bénéficié de promotions.

La rentrée universitaire au centre universitaire d'Illizi, qui accueille 240 nouveaux inscrits en licence et 300 autres en Master, a été marquée par l'ouverture de nouvelles spécialités en langue anglaise, sociologie et psychologie.

Une ambiance similaire d'ouverture de la rentrée universitaire a été relevée au niveau des universités de Tamanrasset et de Laghouat.