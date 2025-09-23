Togo: Retour au bercail

Vingt-trois migrants togolais ont regagné volontairement leur pays en provenance d'Algérie, grâce au soutien de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). L'annonce a été faite lundi par l'Agence Nationale de la Protection Civile (ANPC).

À leur arrivée à l'aéroport de Lomé, ils ont été accueillis par les services de l'ANPC. Une assistance alimentaire et sanitaire leur a été fournie avant qu'ils ne rejoignent leurs familles respectives.

Ces migrants avaient pour ambition de rallier l'Europe en transitant par l'Algérie. Mais confrontés à de multiples difficultés dans leur parcours migratoire, ils ont finalement choisi le retour volontaire.

Selon les autorités, ces Togolais bénéficieront désormais d'un programme de réinsertion durable dans leurs communautés. Ce dispositif comprend notamment un accompagnement social et économique afin de favoriser leur réintégration.