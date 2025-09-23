Afrique: Gestion durable de l'eau sur le continent - L'AMCOW se donne rendez-vous à Dakar

23 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

L'Assemblée générale du Conseil des ministres africains de l'eau (AMCOW) se tiendra le 29 septembre 2025 à Dakar. L'objectif est de débattre sur les enjeux liés à la gouvernance de l'eau en Afrique Selon un communiqué de l'organe.

L'événement, qui réunira des ministres et experts du continent, sera centré sur la gestion intégrée des ressources hydriques, un sujet devenu crucial face aux défis du changement climatique, de la croissance démographique et de l'urbanisation rapide. La même source indique que les discussions porteront sur l'adaptation des cadres juridiques et institutionnels afin d'assurer une gestion durable et inclusive. Les pays membres devront également examiner les moyens de renforcer leurs capacités dans le suivi, la collecte et le partage de données fiables.

L'AMCOW souligne que la mobilisation de financements innovants reste indispensable pour atteindre les objectifs d'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement. L'organisation appelle ainsi les États, les partenaires techniques et financiers, ainsi que le secteur privé, à intensifier leurs efforts. L'Assemblée générale s'inscrit dans la continuité de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et des Objectifs de développement durable. AMCOW espère que les décisions attendues contribueront à renforcer la résilience des populations et à accélérer la transformation socio-économique du continent.

