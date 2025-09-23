Algérie: Baddari supervise la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année universitaire

TISSEMSILT — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a supervisé, lundi à l'Université "Ahmed Ben Yahia El-Wancharissi" de Tissemsilt, la cérémonie d'ouverture officielle de la nouvelle année universitaire 2025-2026.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, le ministre a officiellement annoncé l'ouverture de l'année universitaire. A cette occasion, un hommage a été rendu au professeur Zebbar Djallel, directeur du laboratoire de génie mécanique de cette université, pour l'obtention d'un brevet d'invention. D'autres doctorants ont également été honorés, et le prix du "Chercheur d'excellence" a été remis au meilleur enseignant-chercheur.

Pour l'année universitaire 2025-2026, près de deux millions d'étudiants, dont 331.827 nouveaux inscrits, rejoindront les bancs des établissements universitaires et centres de recherche scientifique à travers le pays.

Le nombre d'enseignants atteindra plus de 75.000, suite à l'octroi par le ministère de tutelle de 4.112 postes budgétaires pour le recrutement d'enseignants au titre de l'exercice 2025.

Cela concerne 2.941 enseignants-chercheurs, 719 enseignants hospitalo-universitaires, 156 chercheurs permanents et 185 chercheurs sous contrat.

Pour sa part, l'université "Ahmed Ben Yahia El-Wancharissi" de Tissemsilt compte plus de 8.300 étudiants, dont 1.880 nouveaux inscrits. De nouvelles spécialités y ont été introduites, telles que "Entrepreneuriat et innovation", "Intelligence artificielle", ainsi que "Le Droit pénal et sciences criminelles".

L'établissement a également bénéficié de l'ouverture d'une annexe de l'Ecole normale supérieure, qui a accueilli 121 nouveaux étudiants, dont 102 en formation pour devenir enseignants du primaire, et 19 pour le cycle moyen.

La visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans la wilaya de Tissemsilt inclut également la supervision de la signature d'accords de partenariat et de coopération entre l'Université "Ahmed Ben Yahia El-Wancharissi" et l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche scientifique et du développement technologique.

M. Baddari procédera aussi à la mise en service de l'annexe de l'Ecole normale supérieure et inspectera deux projets : la réalisation de logements au profit du personnel du secteur de l'enseignement supérieur, ainsi que le nouveau siège de l'administration centrale.