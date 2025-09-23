CONSTANTINE — La rentrée universitaire 2025-2026, a été marquée, lundi dans les wilayas de l'Est du pays, par l'ouverture de nouvelles annexes de l'Ecole normale supérieure, l'introduction de nouvelles spécialités, et la mise en service de nouvelles infrastructures pédagogiques.

La rentrée universitaire 2025-2026 a été caractérisée, à Constantine, par la réception, dans la circonscription administrative d'Ali -Mendjeli, d'une annexe de l'université Emir-Abdelkader des sciences islamiques pouvant accueillir 2.000 étudiants, portant le nombre de places pédagogiques à 5.300 dans cette université, selon les précisions de son directeur, Saïd Derradji.

Pour rappel, la wilaya de Constantine compte quatre grandes universités, en l'occurrence l'université des Frères Mentouri (Constantine 1), l'université Abdelhamid -Mehri (Constantine 2), l'université Salah-Boubnider (Constantine 3), et l'université Emir-Abdelkader des Sciences islamiques.

Dans la wilaya de Batna, le wali, Mohamed Benmalek, a présidé, dans la commune de Fesdis, la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année universitaire à l'Ecole nationale supérieure des énergies renouvelables, de l'environnement et du développement durable.

Un établissement au sein duquel de nouvelles spécialités ont été introduites, notamment 4 du niveau doctorat, en plus d'autres créées en Licence et en Master dans les universités Hadj-Lakhdar (Batna 1) et Mostefa -Benboulaïd (Batna 2), ainsi qu'au Centre universitaire Si El Haouès de la wilaya déléguée de Barika.

Plusieurs nouvelles structures pédagogiques ont également été ouvertes dans cette wilaya.

A Annaba, l'université Badji -Mokhtar a ouvert 10 nouvelles spécialités en Licence, Master et ingéniorat d'Etat, parmi lesquelles "économie numérique", "comptabilité fiscale", "biotechnologie de la santé", "médias et communication en santé" et "construction et le développement durable", en plus de l'ouverture d'une annexe de l'Ecole normale supérieure.

Dans la wilaya de Sétif, le wali, Mustapha Limani, a présidé l'ouverture de la nouvelle année universitaire au pôle universitaire "El Hidhab" (Sétif 2) où les étudiants et les enseignants ont écouté, par visio-conférence, le discours du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari.

A noter que l'université de Sétif 2 a été renforcée, au début de cette nouvelle année universitaire, par une annexe de l'Ecole normale supérieure.

A Khenchela, le wali, Salim Harizi, accompagné de la communauté universitaire, a présidé la cérémonie d'ouverture dans l'amphithéâtre principal de l'université Abbas -Laghrour qui vient d'être dotée d'une annexe de l'Ecole normale supérieure.

A l'Université 20-Août 1955 de Skikda, un nouveau Master, à rayonnement national, a été créé, associant mathématiques appliquées dans le domaine de l'espace, selon ce qui a été annoncé lors de la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année universitaire en présence des autorités de la wilaya.

A l'université Chadli -Bendjedid d'El Tarf, la rentrée universitaire a été marquée par l'ouverture d'une annexe de l'Ecole normale supérieure et l'introduction de 11 nouvelles spécialités en Licence et Master, tandis qu'à l'Université de Souk Ahras, plusieurs nouvelles spécialités ont été ajoutées en Licence et en Master, telles que "Ingénierie des procédés chimiques", "Droit de l'environnement et du développement durable", "Droit pénal et sciences criminelles" et "Droit de la famille", ainsi que d'autres spécialités.

Enfin, au centre universitaire Abdelhafid -Boussouf de Mila, la rentrée universitaire 2025-2026 a été notamment marquée par l'ouverture d'une annexe de l'Ecole normale supérieure.