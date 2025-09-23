Algérie: Baddari affirme depuis Tissemsilt que l'Université algérienne est le coeur battant du développement

TISSEMSILT — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a affirmé, lundi à l'université "Ahmed Ben Yahia El Ouancharissi" de Tissemsilt, que l'Université algérienne constitue "le coeur battant du développement local et national".

Dans une allocution prononcée à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle de la nouvelle année universitaire 2025-2026, retransmise par visioconférence dans l'ensemble des universités du pays, le ministre a souligné que "l'Université algérienne n'est pas seulement un établissement académique d'enseignement, mais bien le coeur battant du développement local et national, à travers la créativité, la diffusion et la valorisation du savoir dans ses amphithéâtres et ses laboratoires de recherche, afin de concrétiser la prospérité et le bien-être du peuple algérien".

Il a ajouté: "Cette rentrée universitaire, dont nous donnons le coup d'envoi depuis l'université de Tissemsilt, région de haute tradition historique et militante, n'est pas un simple rendez-vous administratif dans l'agenda du secteur de l'enseignement supérieur, mais bien un rendez-vous pour une Algérie victorieuse, édifiée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui n'a eu de cesse d'affirmer son soutien à l'Université algérienne, dans le cadre des réformes menées avec constance et sérénité".

Baddari a mis en exergue, à cette occasion, l'engagement du président de la République à faire de l'Université algérienne "un levier de développement" et la placer "au coeur de son projet national et de renaissance", car, a-t-il rappelé, le Président de la République "est convaincu que le développement ne peut se réaliser qu'à travers l'Université, productrice de savoir, et qui fait de l'Algérie un pays émergent sur les plans économique, social et culturel".

Cet investissement dans l'Université algérienne, a-t-il poursuivi, constitue "un investissement dans la souveraineté nationale, surtout face aux défis de l'époque, aux mutations économiques et environnementales, ainsi qu'aux enjeux de l'intelligence artificielle et autres défis auxquels sont confrontées les nations".

La cérémonie de lancement de la nouvelle année universitaire a été marquée par la distinction du professeur Zebbar Djalel, directeur du laboratoire de génie mécanique de l'université de Tissemsilt, pour l'obtention d'un brevet d'invention, ainsi que par la remise de distinctions à plusieurs doctorants et de la "récompense du chercheur émérite" au meilleur enseignant-chercheur.

A cette occasion également, des conventions de partenariat et de coopération ont été signées entre l'université " Ahmed Ben Yahia El Ouanchrissi" et l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche scientifique et du développement technologique, ainsi qu'avec l'Unité de recherche sur les plantes médicinales (URPM) de Laghouat.

Un Salon des plantes médicinales organisé par l'Institut des sciences de la nature et de la vie, ainsi qu'une exposition de projets innovants et de microprojets réalisés par des étudiants de la même université, ont aussi été tenus.

A noter que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique poursuit sa visite dans la wilaya de Tissemsilt, qui comprendra la mise en service d'une annexe de l'Ecole normale supérieure (ENS), l'inspection de projets de logements destinés aux employés du secteur de l'enseignement supérieur, d'un amphithéâtre de 650 places et du nouveau siège de l'administration centrale.