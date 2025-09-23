Guinée: Référendum constitutionnel au pays - Une victoire du 'oui' à 80% (résultats partiels)

23 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les résultats partiels du référendum constitutionnel de dimanche en Guinée donnent le "oui" largement en tête avec 80% des suffrages exprimés, ont indiqué plusieurs médias qui citent la directrice générale des élections (DGE), Djénabou Touré.

Procédant à la publication de ces résultats au cours d'un point de presse, lundi, elle a indiqué les procès verbaux de 19 454 bureaux de vote avaient jusqu'ici été "dépouillés et validés" sur un total de 23 662, ajoutant que le taux de participation s'est étable à 91,4%.

L'opposition avait appelé au boycott de ce scrutin organisé par la junte dirigée par le général Mamadi Doumbouya, qui a pris le pouvoir suite à un coup d'Etat perpétré, en 20212, contre le président Alpha Condé.

Dimanche, 6 millions de Guinéens étaient appelés au urnes pour ce référendum constitutionnel qui va ouvrir la voie à un régime civil et permettre à Doumbouya de se présenter à la prochaine élection présidentielle.

