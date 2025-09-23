Tunisie: Diplômés au chômage longue durée - Une proposition de loi qui fixe les conditions de leur intégration

Le député Salah Salmi, rapporteur de la commission de la planification stratégique et du développement durable au Parlement, a dévoilé les principales conditions de candidature pour bénéficier du projet de loi sur l'intégration des diplômés de l'enseignement supérieur en situation de chômage de longue durée, une fois celui-ci approuvé et publié au Journal Officiel.

Lors de son intervention à l'émission « Il se passe en Tunisie » sur les ondes de la radio nationale, le député a précisé que le projet n'est encore qu'une proposition et n'entrera en vigueur qu'après son adoption et sa publication.

Création d'une plateforme numérique pour la transparence

Salah Salmi a indiqué qu'un point clé de cette loi est la création d'une plateforme numérique qui listera les conditions de candidature et permettra l'enregistrement des données, afin de garantir une totale transparence.

Critères d'éligibilité

Le député a détaillé les conditions requises pour postuler :

La priorité absolue sera donnée aux candidats âgés de 40 ans et plus, sans exclure les autres tranches d'âge.

Le candidat doit être inscrit au bureau de l'emploi et ne pas cotiser aux caisses de sécurité sociale.

Il ne doit pas avoir bénéficié d'un prêt de plus de 40 000 dinars auprès d'une banque publique.

Il ne doit pas gérer de projet professionnel.

Salmi a également précisé que l'âge est un critère qui peut être supplanté par d'autres conditions plus déterminantes, comme la situation financière et sociale du candidat.

Un projet de loi exceptionnel

Le député a insisté sur le fait qu'il s'agit d'un projet de loi exceptionnel et non général. Il sera applicable sur une période limitée à trois ans à partir de sa publication au Journal Officiel. Le nombre de bénéficiaires sera déterminé par le décret d'application de la loi.

Enfin, Salah Salmi a annoncé qu'une journée d'étude académique aura lieu le 3 octobre 2025 pour approfondir et affiner le texte de loi.