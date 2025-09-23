Tunisie: Rym Ghachem - « L'éthique, pilier non-négociable pour faire de la Tunisie un pôle médical d'excellence »

La Tunisie vise à s'imposer comme un pôle médical d'excellence à l'échelle régionale. Cette ambition, portée par le Conseil de l'Ordre des médecins, repose sur une condition sine qua non : une stratégie « zéro faute ». C'est ce qu'a déclaré Rym Ghachem, sa présidente, lors de l'événement « Tunisie 2.0 : Accélération économique par la valorisation des secteurs à haut potentiel ».

Cette approche rigoureuse exige, selon elle, la mise en oeuvre de plusieurs leviers critiques : l'établissement de cahiers des charges stricts, l'élimination des lourdeurs administratives et le maintien systématique de l'accréditation et de la certification de tous les espaces médicaux.

Un marketing international coordonné a également été souligné comme essentiel pour capitaliser sur les atouts nationaux que sont la position géographique stratégique du pays et la qualité de ses formations médicales.

Des atouts qui permettent déjà à la Tunisie d'attirer une clientèle internationale dans des domaines de pointe comme la chirurgie esthétique, la procréation médicalement assistée (PMA) et les soins aux seniors. Au-delà des aspects techniques et marketing, l'éthique a été présentée comme le pilier non-négociable de ce développement.

La présidente du Conseil de l'Ordre a rappelé l'existence d'une charte éthique et déontologique, mise en place depuis mars 2025, qui encadre strictement la communication des médecins, notamment en interdisant de montrer les traits du visage des patients. Elle a insisté sur l'importance de prendre le temps d'expliquer les interventions aux patients et de préserver la relation de confiance, gage de qualité et de réputation à long terme.

Ainsi, la feuille de route pour faire de la Tunisie un hub de santé régional est claire : allier une attractivité fondée sur des compétences reconnues à une exigence de qualité irréprochable, où l'éthique n'est pas une option mais le fondement même de la croissance du secteur.